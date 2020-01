Non mi dite che non avete riconosciuto la località, il cielo pulito e la sagoma inconfondibile di un amministratore…che guarda il ‘condominio’ del firmamento da portavoce del movimento stellare nel consiglio comunale di Matera capitale europea della cultura 2019. Sì, è proprio lui Antonio Materdomini che nel suo cognome, più di tanti altri è dentro alle stelle in vista delle elezioni comunali 2020. Il cielo è pulito, ma qualche ombra ci sta visto che un pezzo della cometa ha lasciato per sempre la scia grillina per accasarsi dove gli pare…Rispettiamo scelte e prese di posizione altrui, ma ora le stelle- quelle rimaste- vanno interpretate verificandone numero e intensità. Materdomini non distoglie occhi e occhiali dal cielo e ci conferma che si sta lavorando a una lista con i contrassegni del movimento, con un candidato sindaco pentastellato e con almeno un paio di liste civiche collegate. E a proposito di collegamenti niente apparentamenti con altri “a meno che- dice- non decidano di sostenere il nostro candidato sindaco e il nostro programma”. E’ ancora presto per ufficializzare sindaco e candidature. Prima un’occhiata alle stelle e al cielo pentastellato da una località delle piccole dolomiti lucane. Più in alto di cosi…Le stelle sono tante milioni di milioni, recitava una pubblicità degli anni Sessanta, ma ora servono consensi da raccogliere con pale e forconi. Materdomini non si scompone. Lui, per il cognome che si ritrova, ha una chance in più per sè per il movimento anche se avvolto da una nube di polvere di stelle…