Smaldone: Quella di Fanelli è la stessa Lega che fa a brandelli l’Italia

“Coperta dal buio delle tenebre, la maggioranza al Governo ha deciso di approvare definitivamente l’autonomia differenziata alla Camera, il disegno di legge voluto dalla Lega che condanna il Sud e le aree più in difficoltà del Paese al peggioramento delle proprie condizioni riguardanti l’istruzione, i trasporti, l’ambiente e altre 23 materie.” Inizia così una nota di Pierluigi Smaldone, consigliere comunale di Potenza, in cui si legge ancora che “Abbiamo già visto come lasciare autonomia alle Regioni sulla gestione della Sanità abbia portato la stessa al tracollo. Quella stessa Lega che ha progettato questa secessione silenziosa, che ha amministrato la nostra città per 5 anni e che ha gestito la Sanità in Regione, oggi vorrebbe ancora amministrare la nostra città per portare a compimento l’opera di distruzione del Sud, del Paese e dei diritti di ogni cittadino. L’ironia della sorte è che lo stesso candidato Sindaco di Potenza sia quello che abbia appena finito di lavorare all’assessorato alla Sanità regionale. Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. Come si può riconsegnare la città alla Lega? È per questo che con Vincenzo Telesca, Francesco Giuzio e con il vostro aiuto bisogna insorgere per primi a Potenza, come ci insegna la nostra storia, e arginare il piano scellerato della Lega di dividere a brandelli l’Italia.

Riprendiamoci la città, riprendiamoci il capoluogo e dimostriamo all’Italia che è possibile riunire e pacificare il Centro Sinistra per il bene di Potenza, del Sud e dell’Italia intera.”

