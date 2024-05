Smaldone: L’Università una delle poche certezze rimaste a Potenza. A mancare è tutto il contesto.

“L’Università è un presidio fondamentale, non solo di cultura ma anche di uguaglianza e giustizia sociale, specie per chi non ha le possibilità di poter scegliere di andare altrove. A Potenza non è questo che manca, a mancare è tutto il contesto”, lo dice in una nota Pierluigi Smaldone, candidato sindaco delle liste civiche Potenza Ritorna e Città Nuova con il sostegno del M5S.

“Nel nostro programma abbiamo dedicato ampio spazio al tema. Prima di proporre le soluzioni ne abbiamo discusso con studenti e professori. E durante l’apertura della campagna elettorale – continua Smaldone – a salire sul palco sono stati proprio uno studente e un professore per dimostrare come la questione rappresenti per noi una priorità”.

“Ma qual è la nostra proposta? A Potenza servono interventi immediati, tutto però deve partire dal dialogo. Le due istituzioni in questi anni non si sono parlate, bisogna dunque istituire una connessione continua e proficua che possa offrire maggiori servizi agli studenti.

Una delle prime difficoltà per i ragazzi è quella di trovare un alloggio; proponiamo di creare quartieri a vocazione universitaria con prezzi calmierati in contesti a misura di studente, dove servizi e mobilità siano garantiti e accessibili a tutti.

Un altro aspetto su cui è necessario intervenire è la mancanza di luoghi di socialità, immaginando per esempio spazi per la creatività digitale o per il coworking che possano offrire la possibilità di studiare e creare valore. Ci sono diversi edifici che potrebbero essere rigenerati e riqualificati. Finora da parte di chi ha amministrato la città sono mancate l’autorevolezza e la volontà di trovare soluzioni concrete, come quando l’amministrazione leghista non è stata in grado di portare a compimento la Casa dello Studente di via Cavour. I soldi c’erano, 12 milioni di euro, ma sono stati restituiti alla Regione per manifesta incapacità di chi avrebbe dovuto realizzare il progetto. Per questo è arrivato il momento di voltare pagina”, conclude Smaldone che sarà presente e parlerà di questi temi al confronto tra candidati organizzato dal Forum dei Giovani di Potenza.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.