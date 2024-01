Sistema bibliotecario Basilicata .Pd al confronto

Non è la prima volta che vengono fuori proposte, e per ora restano tali, per consentire alla Biblioteca ” Tommaso Stigliani” di andare avanti ma con un contesto gestionale chiaro sul piano giuridico e gestionale, che consenta di superare quella fase di ritardi ( usiamo un eufemismo) nel trasferimento di fondi regionali di la da venire. Ed è così, purtroppo, da quella scellerata riforma Del Rio del governo guidato da Matteo Renzi (Pd) che ha lasciato le Province ( il disegno era di abolirle o quantomeno di ridurle a poca cosa) nel limbo di essere nè carne e nè pesce…E così è stato dopo la batosta referendaria del 2016, che ha visto poi l’ex segretario del Pd fondare un partito tutto suo. Il resto è storia di ieri e di oggi. Ma con le Province, come quella di Matera, con una delega alla Cultura senza risorse, con una legge regionale rimasta sulla carta (come ha spiegato in altri servizi l’ex consigliere regionale forzista Enzo Acito) e con una Biblioteca ( seconda solo a quella di Napoli) con un organico carente. Il confronto con la realtà potentina non regge, visto che le esperienze sono diverse, e continuano a fare quello per cui sono state create. A Matera, stranamente, pur essendo stata capitale europea della Cultura si pensa ad altro e con proposte, come riportato in una nota degli ”Amici della Biblioteca”, che stanno come i cavoli a merenda. Domani, a Matera, il Pd si confronta a Matera per un tema da conferenza programmatica per la campagna elettorale ” Basilicata il rilancio del sistema bibliotecario”. Verrà fuori un progetto, con tanto di percorso operativo? Chissà.