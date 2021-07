Quando piove a dirotto non c’è verso e anche le nuove strade diventano un lago con l’acqua che supera il marciapiede. E quanto accaduto sulla provinciale Montalbano – Scanzano jonico, nel tratto , tratto “rione Montesano – stazione di servizio carburanti”, ne è una conferma . L’argomento è diventato oggetto di una interrogazione urgente che il capogruppo di minoranza in consiglio comunale di ”Montalbano- La città che vogliamo” , Leonardo Rocco Tauro, ha rivolto al sindaco Pietro Marrese affinchè solleciti un intervento dell’Amministrazione provinciale. Risposta a stretto giro visto che Marrese è anche presidente della Provincia. Fuori sacco segnaliamo ,in generale, le modalità di progettazione delle moderne strade che favoriscono ristagni, spesso poco drenaggio per la tipologia dell’asfalto o per l’assenza o carenza di caditoie, griglie e similari. La memoria del passato di realizzare sagome a schiena d’asino, in modo da far confluire le acque al bordo delle strade, è stata accantonata . Una buona pratica da riprendere, per ridurre i rischi di allagamenti.



Di seguito l’interrogazione urgente inviata dal capogruppo della minoranza consiliare, Leonardo Rocco Tauro, in merito al grave problema di transitabilità alla periferia del paese dopo la pioggia di ieri pomeriggio, che ha interessato l’abitato della cittadina jonica, a seguito anche dei recenti lavori di adeguamento della sede stradale, traversa interna della strada provinciale Montalbano – Scanzano.



“ Al Sig. Sindaco

Sede Municipale

Oggetto : Interrogazione urgente.-

Il sottoscritto Consigliere comunale, con la presente interrogazione urgente

Considerato

Che da poco tempo sono stati ultimati i lavori di rifacimento della sede stradale anche sul tratto interno della strada provinciale ( con altri lavori in alcuni punti ancora in fase di realizzazione);

che nel pomeriggio di ieri, alla prima pioggia, pur non essendo stata tale pioggia eccessiva, sono emersi grossi problemi di tenuta e smaltimento dell’acqua piovana, e con il marciapiedi, tratto “rione Montesano – stazione di servizio carburanti”, finito letteralmente sott’acqua, cosi ché l’arteria stradale divenuta un vero e lungo fiume, creando serissima difficoltà e pericolo sia al traffico automobilistico che a quello pedonale (abbiamo assistito, anche sgomenti, in questi mesi, a lavori di posa del catrame su asfalto già esistente, che hanno di fatto elevata la sede stradale portandola quasi al livello del marciapiedi, finendo coll’essere le due zone un tutt’uno)

Chiede

Un immediato intervento presso la Provincia di Matera affinché si operi “ad horas” su tale tratto di strada, al fine di ripristinare la necessaria sicurezza della transitabilità motorizzata e pedonale.

18/07/2021

Il Consigliere Comunale

Leonardo Rocco Tauro “