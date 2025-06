Sindacooo:pensa anche ai giochi per i bambini!

E l’invito che ho raccolto nella mattinata di domenica 1 giugno da alcuni genitori che si sono concessi , insieme ai figli,un’ora di svago nello spazio giochi…della villetta di via Marconi al rione Piccianello. Spazio giochi da riqualificare visto che lo scivolo presenta ”spuntoni” metallici pericolosi per i piccoli, che occorre tener d’occhio perchè non si facciano male. Pericoli che vengono anche dallo sconnesso e usurato ‘tappeto” sul quale poggiano i giochi.



La ”villetta” va riqualificata, la pavimentazione in mazzaro a spigoli vivi ormai sta saltando qua e là, in attesa delle ”ricadute” del progetto di Parco del Campo che interesserà all’esterno l’ingresso monumentale dello stadio ”XXI Settembre- Franco Salerno” e l’ex stazione di servizio Agip che dovrebbe accogliere funzioni di accoglienza turistiche. Quando? Sui tempi ci si interroga ormai da una consiliatura all’altra. Fatto sta che quello spazio giochi va messo in sicurezza. E non sarebbe male, come ci hanno raccontato, e abbiamo verificato sul campo, dare un’occhiata anche i giochi del rione Spine Bianche e di altri spazi urbani. Un problema di degrado li accomuna tutti. L’erba viene tagliata, ma quanto alle deiezioni canine erano e restano un problema. Ci sono i cartelli di divieto che ”puniscono i trasgressori, una sparuta minoranza di maleducati che continuano a lasciare indisturbati i ‘segni” del loro passaggio, insieme agli incolpevoli amici a quattro zampe.



Invito al futuro sindaco di Matera, domenica 8 e lunedi 9 si vota al ballottaggio per scegliere tra Roberto Cifarelli e Antonio Nicoletti, ad annotare il problema e, magari a parlarne, già in questa settimana con la ripresa degli incontri nelle periferie: tra quartieri e borghi. Poi i bambini e i loro genitori attendono i fatti, cominciando con il mettere in sicurezza quei giochi, che mostrano i segni del tempo e, purtroppo, degli atti vandalici.