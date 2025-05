Sindacoo… Mo’ che ti insedi datti da fareee! Le richieste da Chit Chat

Luca Acito ha colpito ancora e seduto al tavolino proprio come un ”Falco Grillaio”… osserva cittadini votanti e turisti pigiare il tasto per lasciare un messaggio al futuro inquilino del Palazzo di via Aldo Moro dove-dopo il voto del 25 e 26 maggio o dopo il ballottaggio dell’8 giugno- si insedierà il nuovo sindaco di Matera. E a giudicare da richieste e suggerimenti avrà tanto da fare, a patto che si dotti di una ”squadra” a palla svelta, che si dia da fare, e vada a rinforzare con i dovuti aggiustamenti quanto non va (forse nemmeno a spinte) nella macchina organizzativa comunale. Vecchio problema, come quelli incisi – in maniera anonima o con tanto di nome, cognome indirizzo e citazione dell’albero genealogico- nella Chit Chat. Eccone alcuni: I Sassi sono un quartiere o siamo all’esodo degli ultimi residenti, perchè scarseggiano i servizi? Come la mettiamo con il sistema di trasporti? E i parcheggi, compresi quelli per le moto? come ha ricordato una centaura… E il decoro? Con le deiezioni di fido che sono davvero un problema? E c’è chi ha ricordato il campanile, con un esemplare ” Sindaco, mi raccomando non pensare a Potenza…”. E poi: ” Sindaco devi voler bene alla città…Un fuoco di fila di richieste, tra battute e tanti inviti alla concretezza. La macchina della verità di Luca Acito tirerà dritto fino a tardi, domenica compresa. Poi il report di riflessione, da consegnare al nuovo sindaco, alla giunta e ai consiglieri comunali: Sindacooo…è la voce di cittadini e turisti, che attende risposte.



Partecipazione libera e anonima



Cosa direbbero i materani al futuro sindaco della Città dei Sassi? Cosa suggerirebbe un uomo, una donna, un bambino, un turista alla prossima amministrazione comunale? È a partire da queste domande che nasce Messaggi per il futuro sindaco di Matera, l’iniziativa di Studio Antani che porta in piazza per due giorni il ChitChatAudio, un dispositivo interattivo che trasforma gli spazi pubblici in punti di dialogo.



Appuntamento in Via Ridola, a Matera, sabato 17 e domenica 18 maggio dalle ore 9.00 alle ore 23.00 per una due giorni in cui ciascuno potrà esprimere la propria idea, i propri desideri e le proprie considerazioni, oppure lasciarsi ispirare dall’ascolto degli altri. Attraverso due semplici tasti, ChitChatAudio permette infatti di registrare messaggi vocali (tasto rosso) e ascoltare quelli già registrati dagli altri (tasto verde). Il tutto, in maniera gratuita e in totale anonimato, grazie alle funzioni avanzate di intelligenza artificiale, in grado di trasformare ogni voce in modo da renderla irriconoscibile. E ancora, senza alcun rischio per la collettività: il sistema è infatti dotato di moderazione real-time dei contenuti, capace di limitare i messaggi offensivi, in modo da consentire un dialogo e un ascolto in totale sicurezza.



L’obiettivo è quello di stimolare la partecipazione attiva attraverso un dialogo spontaneo: in maniera facile e divertente, sarà infatti possibile raccogliere le voci dei cittadini e trasformare opinioni individuali in una visione collettiva da condividere, successivamente, proprio con il primo cittadino. Al termine dell’evento, infatti, grazie all’analisi dei contenuti dei messaggi, ChitChatAudio sarà in grado di redigere un report statistico delle opinioni raccolte, che sarà condiviso sui canali social di Studio Antani, offrendo al futuro sindaco e alla cittadinanza uno strumento di ascolto, dialogo e riflessione sul sentiment generale e sulle visioni della comunità.



L’evento è autoprodotto da Studio Antani in forma libera e indipendente da qualsiasi appartenenza partitica. Ciò che anima l’iniziativa è la sola volontà di utilizzare il dispositivo già esistente per contribuire in maniera utile, divertente e partecipata, a scrivere una nuova pagina del futuro della città di Matera.



“Sentiamo ripetere spesso parole importanti come ‘partecipazione’, ‘ascolto’, ‘dialogo’ – spiega Luca Acito, fondatore dello Studio Antani e ideatore del ChitChatAudio – noi abbiamo creato uno strumento di indagine che in maniera creativa e concreta può dare senso e valore a questi termini, restituendo voce a chi ha qualcosa da dire e orecchie a chi vuole davvero ascoltare”.

ChitChat Audio è un dispositivo IoT innovativo che usa la tecnologia connessa per creare un impatto sociale positivo, combinando soluzioni digitali moderne con benefici concreti per le comunità.

Cosa è stato già fatto

“Suggerimenti per migliorare Matera”: un caso d’uso simile a “Un messaggio per il futuro sindaco” è stato realizzato a Dicembre 2024 a conclusione della Call4Solutions della Casa delle Tecnologie Emergenti di Matera: il ChitChat Audio installato in una piazza centrale di Matera ha raccolto “Suggerimenti per migliorare Matera”. Sul sito web www.chitchat.tel è possibile leggere il report di quanto raccolto in due giorni e ascoltare alcuni dei messaggi condivisi.

Campanili – tentativi di dialogo tra due capoluoghi: a Giugno 2024 sono stati installati due ChitChat Audio – uno a Matera e l’altro a Potenza – per indagare il legame tra i due capoluoghi lucani spesso in contrasto per logiche di campanili. Un’ opportunità per creare un ponte, sfogarsi e liberarsi di pesi e invidie, sfatare miti o rafforzare stereotipi nazional popolari.

Studio Antani: partecipazione – gioco – condivisione

Sono parole chiave che contraddistinguono i progetti di Studio Antani – studio creativo e multidisciplinare. “Ci piace coinvolgere le persone con ironia, poesia, un forte impatto e idee veramente fuori dal comune!”. I progetti di Studio Antani sono mirati a stimolare la partecipazione spontanea delle persone con un approccio creativo e ludico.

ChitChat è un progetto di Studio Antani – parter: Namias, 3Logic

