Sindaco, un incontro al mese con i cittadini.

Da parte App, post, dirette social che lasciano il tempo che trovano, che continuano a scorrere come acqua sul marmo, non sarebbe male che il sindaco di Matera, Domenico Bennardi e la giunta, possano incontrare una volta al mese e a turno, residenti di rioni e borghi per un confronto sul quello che non va, cosa si può fare per affrontare questo o quel problema. La richiesta viene dal concittadino Antonio Serravezza, interprete delle diverse istanze della pagina social ” Sei di Matera se” e di altri cittadini incontrati di qua e di là. Mettendo da parte una considerazione generalizzata sul ”degrado”, senza specificare cosa? e dove?, segno ”anche” di uno scarso impegno nel segnalare o volersi recare direttamente in Municipio per sapere chi? cosa? è preposto a fare questo o quel servizio e cosa si sta facendo – eventualmente- per risolverlo, ricordiamo i limiti di programmazione dell’Amministrazione, a vari livelli, anche in relazione alle oggettive carenze ”qualitative e quantitative” della macchina comunale. Si può fare meglio ? Certo. Con un pizzico di volontà in più da parte di sindaco e giunta, compatibilmente con gli impegni amministrativi e famigliari, e cittadini per incontrarsi periodicamente all’insegna della ‘sintesi” della proposta e della operatività. Naturalmente i cittadini si facciano avanti per contattare sindaco e giunta. La Casa comunale è in via Aldo Moro e con tanto di recapito telefonico, due modi diretti e concreti, per farlo accanto ai social, naturalmente.



A GIUNTA NEI QUARTIERI.

Non parliamo solo del centro storico della nostra città ma buttiamo l’occhio anche ai vari rioni che sono stati progettati per accogliere gli abitanti dei Sassi, il cuore antico di Matera, dopo l’esodo forzato degli anni ’50. Questi nuovi rioni sono stati trascurati e abbandonati nel corso degli anni. E’ sotto gli occhi di tutti noi che mentre il centro di Matera è pieno di cantieri per il suo ruolo di capitale europea della cultura, le periferie e le zone al di fuori del centro storico spesso vengono trascurate. Prendiamo come esempio la storia di Serra Venerdì di come il fermento culturale e le grandi iniziative possano coesistere con la trascuratezza delle risorse locali. Matera, mentre si impegna a migliorare il centro storico, dovrebbe anche prestare attenzione alle periferie e ai quartieri meno noti, come Serra Venerdì, Spine Bianche, La Nera, Villalongo, Piccianello, San Pardo, Cappuccini e Agna-Le Piane. Tutti nomi molto comuni tra noi materani per indicare il luogo dove si abita, dove si lavora dove una parte del vicinato dei Sassi si è trasferita. Nonostante la loro importanza architettonica, il Comune ha risposto alle richieste dei cittadini solo con degrado e abbandono. E’ tempo di cambiamenti e di coraggio e sarebbe meraviglioso che il Sindaco e la sua giunta organizzassero ogni anno in un mese dell’anno una riunione aperta alla cittadinanza per affrontare temi, eventuali progetti futuri e criticità di tutte le varie zone di Matera. Nonostante la sua importanza architettonica, il Comune ha risposto alle richieste dei cittadini solo con degrado e abbandono. E’ importante che i politici rimangano in contatto con i cittadini elettori anche dopo le elezioni, per ascoltare le loro preoccupazioni e lavorare per il bene della comunità.