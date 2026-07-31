Sindaco sul bilancio: Conti in ordine, tanta responsabilità e sostegno a fasce deboli

Superato lo scoglio con il voto sugli equilibri di bilancio, pur tra le difficoltà dei debiti arrivati da sentenze del tribunale per contenziosi pregressi, il sindaco di Matera Antonio Nicoletti precisa- nella nota che segue- come i conti siano in ordine e si sia riusciti a dare risposte e sostegno a fasce deboli e alla famiglie. Tra le misure approvate figurano 200 mila euro complessivi per interventi urgenti relativi all’attività tanatologica e servizi cimiteriali, 85 mila euro destinati al decoro urbano, 180 mila euro per la pulizia del centro storico, 445 mila euro per la piattaforma di La Martella, oltre a ulteriori risorse dedicate alle politiche sociali e all’urbanistica.



IL COMUNICATO STAMPA

Salvaguardia degli equilibri di bilancio approvata. Il Sindaco Nicoletti: “Responsabilità, conti in ordine e segnali concreti a favore delle famiglie e dei più deboli”

L’approvazione della delibera sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio, avvenuta nella giornata di ieri, è stato un passaggio fondamentale per garantire la solidità finanziaria dell’Ente in un contesto reso particolarmente complesso dall’eredità di diversi milioni di euro di debiti fuori bilancio.

Nonostante questa situazione, l’Amministrazione Nicoletti è riuscita a mantenere i conti in equilibrio, senza aumentare il carico fiscale, senza ridurre il livello e la qualità dei servizi al cittadino e alle imprese, introducendo azioni di grande valore simbolico come il sostegno alle famiglie con persone affette da spettro autistico e, per la prima volta, una riduzione della TARI nella quota variabile delle famiglie. A proposito di TARI, è stata mantenuta la promessa di esenzione per le attività commerciali affette dal disagio delle presenze di grandi cantieri pubblici di durata pluriennale.

Tra le misure approvate figurano 200 mila euro complessivi per interventi urgenti relativi all’attività tanatologica e servizi cimiteriali, 85 mila euro destinati al decoro urbano, 180 mila euro per la pulizia del centro storico, 445 mila euro per la piattaforma di La Martella, oltre a ulteriori risorse dedicate alle politiche sociali e all’urbanistica.

Nel corso della stessa seduta è stato inoltre approvato il provvedimento relativo alle tariffe TARI, che prevede una riduzione della tassa sui rifiuti. Un risultato che consente di alleggerire il carico fiscale sulle famiglie e che rappresenta un segnale concreto di attenzione nei confronti dei cittadini.

“L’approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio – dichiara il Sindaco Nicoletti – rappresenta un risultato di grande valore politico e amministrativo. Abbiamo operato in una situazione tutt’altro che semplice, dovendo affrontare il peso di un fondo contenzioso lievitato non solo per i milioni di euro di debiti fuori bilancio ereditati dal passato, ma anche per una elevata esposizione al rischio prevista nel prossimo futuro. A differenza di chi ci ha preceduto, abbiamo scelto la strada della responsabilità, della serietà amministrativa e del rigore, senza rinunciare a investire nei servizi essenziali e in alcune priorità indifferibili.

Desidero ringraziare tutta la maggioranza consiliare per la compattezza e il senso di responsabilità dimostrati. Non sono mancati attacchi politici e strumentalizzazioni, ma abbiamo scelto di rispondere con il lavoro, con gli atti amministrativi e con risultati concreti. Oggi dimostriamo che è possibile affrontare situazioni finanziarie complesse senza compromettere gli equilibri dell’Ente, continuando a investire sulla città e a sostenere famiglie, imprese e fasce più fragili della comunità”.



COMUNICATO SU ATTIVITA’ SOCIO EDUCATIVE

L’Amministrazione Nicoletti sostiene le attività socio-educative 2026: pubblicato l’avviso per i rimborsi alle famiglie con figli da 0 a 17 anni

È stato pubblicato l’Avviso pubblico per l’erogazione di contributi economici destinati alle famiglie residenti con figli di età compresa tra 0 e 17 anni che, nel periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 2026, partecipano ad attività organizzate dai centri estivi, dai servizi socio-educativi territoriali e dai centri con funzione educativa e ricreativa.

L’iniziativa è finanziata con le risorse del Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori, istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia, che ha assegnato al Comune di Matera un finanziamento complessivo pari a 72.928,71 euro.

L’obiettivo dell’intervento è sostenere concretamente le famiglie nelle spese sostenute per la frequenza dei servizi educativi e ricreativi dei minori, favorendo allo stesso tempo la conciliazione tra vita familiare e lavorativa e promuovendo occasioni di crescita, socializzazione e inclusione per bambini e ragazzi.

Quest’anno, per la prima volta, si è voluta dare la possibilità di accedere al rimborso a tutti i minori, anche a quelli con disabilità.

Il contributo sarà riconosciuto sulla base dell’ISEE del nucleo familiare, con percentuali di rimborso che potranno arrivare fino al 100% della spesa sostenuta, entro i massimali previsti dall’Avviso. Sono inoltre previste maggiorazioni dei contributi per i minori con disabilità certificata ai sensi della Legge n. 104/1992.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, accedendo con SPID o Carta d’Identità Elettronica, dal 4 agosto 2026 (ore 12.00) al 30 ottobre 2026 (ore 12.00), attraverso la piattaforma dedicata disponibile sul sito istituzionale del Comune.



Le richieste saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo i criteri previsti dall’Avviso.

“Questa amministrazione per la prima volta ha aperto alla partecipazione anche a minori con disabilità fino a 17 anni. Con questo intervento vogliamo essere concretamente vicini alle famiglie materane, sostenendole in una spesa che riguarda la crescita educativa e sociale dei nostri bambini e ragazzi – dichiara il Sindaco Antonio Nicoletti -. I centri estivi e le attività socio-educative sono luoghi fondamentali di inclusione, apprendimento e socializzazione. Il Comune rafforza così ulteriormente il proprio impegno a favore dei minori e della qualità della vita delle famiglie”.

“Questo Avviso è una misura di sostegno economico che consentirà a molte famiglie di recuperare parte delle spese sostenute per garantire ai propri figli esperienze educative e ricreative di qualità – evidenzia l’Assessora alle Politiche Sociali Angela Braia -. Invitiamo tutti gli aventi diritto a consultare attentamente l’Avviso e a presentare la domanda nei termini previsti. Il nostro obiettivo è favorire un accesso sempre più ampio ai servizi educativi territoriali, con particolare attenzione alle situazioni di maggiore fragilità”.

L’Amministrazione Comunale invita le famiglie interessate a consultare integralmente l’Avviso pubblico, disponibile nella sezione dedicata del sito istituzionale del Comune di Matera, dove sono riportati requisiti, modalità di presentazione delle domande, documentazione richiesta e criteri di assegnazione dei contributi.