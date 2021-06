L’economia turistica a Matera è in ripresa, e di tutto questo ne siamo tutti contenti, dopo un anno di confinamento domiciliare a causa dell’epidemia da virus a corona, ma evitiamo che il concetto di ”sostenibilità” e di città a misura di uomo, donna e bambino vengano messi a rischio dal pericolo di esseri investiti da mezzi che continuano a circolare liberamente, e a volte contromano, nell’isola pedonale. A sollevare la questione è Pino ” APPeppino” Siggillino,leader dell’omonimo movimento civico di via Ridola, che in centro ci vive ed è seriamente preoccupato per la piega che la circolazione dei pedoni – materani e turisti – sta avendo anche a causa delle difficoltà a muoversi in sicurezza. Ed è per questo che invita il sindaco,in primis, assessore alla mobilità e comandante della Polizia municipale a esaminare la questione sotto diversi aspetti, facendo rispettare le norme sulla tenuta delle isole pedonali. Pino Sigillino è disponibile a una visita guidata, con APPuntamento all’edicola di via Ridola, preferibilmente prima del G20, visto che in quei due giorni l’isola pedonale subirà ridimensionamenti e limitazioni.



LE CONSIDERAZIONE DI Pino Siggillino

"Signor Sindaco -afferma Sigillino- se tutto il centro storico è una isola pedonale, o quasi, e quindi ogni "area" di questo tipo presuppone- salvo i casi consentiti- l'interdizione di auto, moto, bici e altri mezzi mobili. Perchè nella nostra città tra via Ridola, piazza San Francesco d'Assisi, piazza del Sedile, via del Corso, c'è un flusso continuo di bici, moto e di altri vettori mobili a tradizione tradizionale, e quindi inquinanti, e alternativa? Con grossissimi problemi -osserva- per ogni singolo cittadino, che si vede sfiorare o schivare anche contromano, da questi veicoli: prima o poi qualcosa di grave potrà accadere o accadere.

Altra situazione grave è l'occupazione di strade e piazze di tavolini, sedie, fioriere, espositori e via elencando, che non danno la possibilità di poter passeggiare liberamente anche a causa del transito di veicoli. Basti vedere cosa accade in via Ridola dove migliaia di persone hanno poco spazio per camminare, perchè gran parte della strada pedonale è occupata. Allora le rivolgo un consiglio signor Sindaco, signor assessore al traffico e comandante della Polizia municipale evitiamo, che per un motivo o per un altro, panico, spavento , che possa accadere qualcosa di grave . In questo caso la riteniamo responsabile, in qualità di massimo rappresentante dell'Amministrazione comunale di ogni atto grave che potrebbe accadere , ci auguriamo il contrario, a cittadini o turisti". Basta poco per risolvere la cosa. Attendiamo tour guidato…