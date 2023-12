Sindaco per il decoro urbano serve squadra pronto intervento

Lì il cordolo di marciapiede danneggiato da un camion, là una buca, più avanti un cestino o il palo di un cartello o segnale stradale danneggiato…Un campionari di piccoli esempi da sistemare e con poca spesa se riuscisse a intervenire per tempo, prima che il danno aumenti e diventi più oneroso. E allora il cittadino Franco Lasala che getta gli occhi dove capita propone al sindaco di lavorare insieme ad assessori e tecnici per rimediare, magari con la istituzione di una squadra di pronto intervento. Sono le priorità per mantenere l’arredo urbano, mettendo da parte – belle da vedere – le aiuole con piante di fiori che, a detta di Lasala, potrebbero distrarre alla guida. Certamente meno del telefonino, che è causa di incidenti…Rischio che non corrono i treni delle Fal dopo l’annuncio della Direzione che si sta lavorando- non sappiamo da quando- all’abbattimento dei tempi di percorrenza, che restano comunque elevati. Nel frattempo buone feste.



.LA NOTA DI LASALA

Caro Sindaco,ha fatto pulire le caditoie da Piazza Vittorio Veneto fino a Via Ridola, effettuare la potatura di alberi da via xx settembre a via Annunziatella a via Marconi, ma non sappiamo quando toccherà a Via Ridola e Via Nazionale e ad altre zone.Sono interventi di normale amministrazione.Mi spiego meglio: a tutti i cittadini piacciono la manutenzione ordinaria di strade, marciapiedi, luminosità delle arterie, segnaletica orizzontale..che lascia a desiderare..e verticale, la città pulita! Le strade nelle città civili vengono lavate 1 volta al mese! E vengo alla luminarie e alla messa a dimora di piantine e fiori nei rondò! Bellissimi, ma a mio avviso possono “causare distrazione”..papà hai visto che bei fiori nella rotonda? Si gira ed impatta!!Alcuni anni fa al rondò tra via Annunziatella e via… l assessore T.N. ebbe la geniale idea di far installare la fontana..bel attrattore. Poi la fontana non ha funzionato e per Natale è stata addobbata con piante e luminarie Traggo le conclusioni..caro Sindaco, deve pensare alla normale amministrazione e alla quotidianita’

Pensi , insieme ai “tecnici”, sul come intervenire per tempo nel rattoppare le strade, sistemare il marciapiedi e, se avanzano i “quattrini”, proceda pure a mettere a dimora tutti i fiori e le piante del mondo. Uno sforzo in più, come la squadra di pronto intervento, può essere una soluzione. Da accettare con un atto di fede, ma Franco Lasala è devoto a San Tommaso, l’annosa vicenda dei tempi di percorrenza lungo la linea ferroviaria Matera-Bari.

”Ho letto – scrive Lasala- il comunicato stampa della Regione Basilicata: dal 2024 linea diretta Matera-Bari..tempo di percorrenza h.1, 40 minuti.È troppo x 70 km.Rinfresco la memoria al direttore delle Fal Matteo Colamussi. Siamo nel 2019..i potenti della terra a Matera per il G20 .tra cui Draghi e Lagarde..Bari centrale-Matera La Nera 60 minuti! E con tutti i passaggi a livello abbassati, senza fermate. Un diretto. Dal 2020 linea diretta con tempi di percorrenza 60’minuti. Con tutte le risorse erogate dalla Regione Basilicata le Fal debbono e possono fare di più, a cominciare con l’abbattere i tempi di scambio e di attesa alla stazione di Altamura..”