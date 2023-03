Sindaco Parisi: Irremovibili sul NO al termovalorizzatore a Ginosa

“Restiamo e resteremo irremovibili sul nostro NO a nuovi impianti di trattamento rifiuti e quindi al termovalorizzatore che Ecologistic intende realizzare. Ne abbiamo avuto conferma direttamente da parte della società attraverso la nota di risposta alla mia richiesta di chiarimenti a firma dell’amministratore delegato Felice Bitetti, in cui viene resa nota l’intenzione di realizzare quella che viene definita “Centrale Termica in assetto Trigenerativo’’ funzionante attraverso l’utilizzo di combustibile solido secondario, il cosiddetto CSS. Al di là dei tecnicismi, di fatto si tratta di un termovalorizzatore.” E’ quanto ribadisce il Sindaco di Ginosa Vito Parisi che aggiunge: “Suscita forte imbarazzo venire a conoscenza che vi sono già degli iter in corso inerenti alla realizzazione di un nuovo impianto da parte di Ecologistic e che a tal proposito si pensi di estromettere l’Amministrazione da simili procedimenti. Si tratta di una grave e inaccettabile mancanza di rispetto, ma che di fatto non ci meraviglia. Condivido le perplessità e la preoccupazione già espresse dal Consigliere Regionale Marco Galante, che sta approfondendo ogni procedimento in Regione e che ha già depositato una richiesta di audizione e accesso agli atti.

A livello locale chiederò ai gruppi politici e ai loro rappresentanti, ad ogni livello, di esprimere una posizione chiara su questa iniziativa sconosciuta ai più. Ginosa ha già pagato a caro prezzo in termini di impiantistica di rifiuti. Oggi, dopo il forte impegno a partire dal 2016, c’è finalmente una sensibilità e attenzione sul tema che mai vi era stata prima d’ora. Motivo per cui approfondiremo la questione nell’apposita Commissione Comunale di controllo sugli impianti di rifiuti, chiedendo che venga convocato anche un Consiglio Comunale monotematico. Non entreremo in contraddizione con il nostro indirizzo politico, sottolineato in ogni sede, nè con la delibera approvata in Consiglio Comunale in cui abbiamo messo nero su bianco la nostra assoluta contrarietà a nuovi impianti di rifiuti. Abbiamo diffidato la Ecologistic SPA dal proseguire su tale percorso. Lo dico chiaramente: ci batteremo in tutte le sedi, vertenziali, politico-amministrative, ambientali, civiche e giudiziarie. Insomma, daremo vita a una mobilitazione per evitare la realizzazione di nuovi impianti di rifiuti sul territorio comunale.“