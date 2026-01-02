Sindaco ottimista. Matera 2026 con 9 milioni di euro! Progetti e cantieri…

” Non era scontato che in poco tempo Matera potesse avere una dotazione finanziaria interessante per programmare attività eventi per l’anno di capitale mediterranea della cultura e del dialogo. Eppure… ci siamo riusciti”. Il sindaco di Matera, Antonio Nicoletti, soddisfatto per quanto si potrà mettere in cantiere con l’altra capitale Tetouan ( Marocco) per alcuni progetti individuati, dall’archeologia alla musica, e per l’attenzione del Ministero della cultura con il Piano Mattei nei settori culturale, del restauro e altro ancora. Il Mic ha destinato a Matera 4 milioni di euro, che si aggiungono ai 3 della Regione Basilicata (uno dei quali con la Rai) e poi altri 1,5 e passa ”accantonati” con risorse avanzate da Casa delle Tecnologie (che i Ministeri hanno autorizzato a continuare a lavorare anche dopo la scadenza naturale del 2025) e che verranno investiti in sinergia con la Fondazione ”Matera-Basilicata 2019”. E non è escluso che si possa attingere alla dotazione della Tassa di soggiorno. Quanto agli aspetti organizzativi e progettuali ne sapremo di più in corso d’opera in vista della cerimonia inaugurale per Matera 2026 previsto per il prossimo 20 marzo. Tanta carne al fuoco, come si suol dire e una intera Amministrazione, che dovrà rafforzare sforzi e impegni come emerso nel corso della conferenza stampa di inizio anno con la partecipazione di tutti i componenti di giunta: Simona Orsi, Lucia Gaudiano, Stefania Draicchio, Angela Braia, Giuseppe Casino, Giuseppe Sicolo, Rocco Buccico, Daniele Fragasso e Giuliano Paterino. Un evento per il quale, come accaduto nel 2019 con l’anno da Capitale europea della cultura, Matera deve fare bella figura e accrescere attenzione e opportunità di crescita economica e sociale. Si guarda all’innovazione con l’intesa Casa delle Tecnologie emergenti e Cnr, che attiverà attiverà funzioni per un ”Centro interdipartimentali Scienze della città”. Nello specifico il Cisc supporterà il Comune in progetti per mobilità, sostenibilità, subconcessioni dei rioni Sassi, fino al piano strategico per il turismo. Una intesa che fa il paio con la sede nel Sasso Barisano, in piazzetta Garibaldi con l’Agenzia spaziale italiana per attività legate all’economia spaziale. Anno di impegno a tutto tondo, anche attraverso un confronto con le associazioni, come accaduto per l’approvazione del bilancio che ha posto l’attenzione su inclusione e sociale, e come potrebbe accadere sulla ”spinosa” elezione del presidente del consiglio comunale per la quale resta la candidatura del consigliere Augusto Toto( Fdi).

Ma si guarda anche alla pianta organica, dopo aver chiuso una intesa con le parti sociali nei giorni scorsi. E alla macchina comunale è affidato il consistente programma di opere pubbliche. I cantieri di piazza della Visitazione e del teatro Duni sono tra le priorità del Comune e con un occhio particolare alla loro gestione, per i quali (è il caso del Duni in particolare) si sta lavorando a un bando. E poi il parco del Campo, con la consegna dei lavori fissata all’11 gennaio prossimo, e con un programma da mettere a punto in corso d’opera. Si accederà a risorse aggiuntive per la palestra dello stadio, che sarà comunque oggetto di interventi di manutenzione. Confronto anche con la proprietà privata dell’ex molino pastificio Padula-Barilla con un progetto- come hanno rimarcato sindaco e assessori- che deve rientrare in una visione d’insieme di rigenerazione urbana in un’area peculiare della città, dove in passato ci sono state varie proposte progettuali.

Al lavoro per l’offerta turistica, dopo i positivi risultati degli eventi di Natale e Capodanno, con un progetto che in primavera dovrebbe portare a un bando per la programmazione triennale, in tema di mobilità ( a breve un mando con una diversa impostazione per la stazione Bus di via don Sturzo), spazi per la sosta ( terminal bus delle Fal) arredo urbano, comunicazione ( e su questo aspetto il sindaco ha annunciato un potenziamento del settore, per evitare i limiti del passato), ambiente, partecipazione con il coinvolgimento dei comitati di quartiere (si lavora in commissione a un regolamento e all’inserimento nello Statuto) e dei giovani nelle diverse forme associative. E poi un piano di politica industriale che nemmeno il Paese ha e che attende da 30 anni buoni, dopo lo smantellamento, la delocalizzazione e la vendita (e la cosa continua) di tanti pezzi del made in Italy. Tanto da fare. Ma un passo alla volta. E, soprattutto, con i fatti. I cittadini attendono questo. E’ uno dei tanti ciak, per usare un termine da Ufficio Cinema, il cui operato è stato ricordato dal primo cittadino, per il 2026 che vedrà l’arrivo del set ”Resurrection” di Mel Gibson e, chissà l’avvio del Centro sperimentale di cinematografia. Tra i promotori, a quanto pare non ci sarà l’Università della Basilicata, come nella prima bozza di accordo. Avanti comunque.