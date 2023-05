Sindaco, non perdiamo la scommessa con i progetti del Pnrr

A ricordarlo, qualora ce ne fosse bisogno, Antonio Serravezza che – aldilà del dibattito in consiglio comunale sui perché? e i per come? sui motivi della crisi, diluiti nella nuvola ripartiamo dal confronto- chiede al Bennardi ter di pensar a quello che si potrà e dovrà fare con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Mettendo da parte la conta e i ‘’desiderata’’ per l’assegnazione delle poltrone assessorili, una delle quali – quella del turismo- necessità di esperienza, competenze provate e professionalità. Auspici che nella capitale del divano, del distretto del mobile imbottito, valgono doppio. E allora Pnrr su tutto. Ma con un freno tirato, rappresentato dai limiti della struttura tecnica e amministrativa. Miracoli non se ne possono fare, ma almeno ci si ponga degli obiettivi. Attendiamo la giunta Bernardi ter, tra auspici e illusioni.



LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZA

Un rimpasto di giunta per illudere ancora la città? Il Sindaco ha comunicato la rimodulazione delle deleghe, cercando di tenere in piedi una maggioranza rassegnata e senza idee. Il Sindaco continuerà a tenere per se’ la delega al turismo, dimostrando ancora poca fiducia nei confronti dei suoi e, quindi, perché nella futura maggioranza non c’è nessuno in grado di ricoprire questo ruolo strategico, oneroso e prestigioso per Matera? Il parere della maggior parte della cittadinanza si tratta di un rimpasto di giunta con il solo fine di continuare ad illudere la comunità materana che tutto stia andando per il meglio. Come abbiamo già osservato in passato, l’amministrazione Bennardi parla solo di poltrone. Infatti, finora, non è stata comunicata alcuna soluzione credibile per la città di Matera. Tanti giri di poltrone ma poca attenzione nei confronti di larghe fasce di popolazione che denunciano, sempre di più, un degrado del decoro nel quartieri e nella qualità della vita, scarsa sicurezza di pedoni e ciclisti, segnaletica delle strade inesistente, traffico in costante aumento anche con l’invasione di bus turistici. Sono tutte problematiche che non vengono affrontate da anni. È palese che il Sindaco e la sua maggioranza danno l’impressione di puntare alla mera sopravvivenza politica, senza l’ambizione di lasciare un segno positivo, senza l’orgoglio di esercitare il ruolo di Capitale europea della cultura di una delle città turistiche del sud Italia più visitate e a traino della Regione Basilicata.

Matera, grazie ai fondi del PNRR, è chiamata ad affrontare le importanti sfide del presente e del futuro. Invece, siamo costretti ad assistere a questo triste spettacolo che rende evidente nel Sindaco la consapevolezza di aver fatto scelte profondamente sbagliate e, allo stesso tempo, conferma la debolezza di questa maggioranza. Una maggioranza che vive di annunci perenni e dimostra quotidianamente di navigare a vista, del tutto disancorata dalla realtà e dai problemi concreti della città.