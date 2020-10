Antonio Nacci è uno di quelli che la ”rivoluzione” ce l’ha dentro e nelle mani e dopo il voto alle comunali che ha scelto a larghissimo suffragio Domenico Bennardi chiede due cose, anche a nome di quelli che hanno creduto alla svolta o non sono andati a votare stanchi di essere raggirati dai ‘truffatori” della politica di bassa lega. E Antonio da quella ”Sinistra” immarcescibile che non ha mai rinnegato la ” barba” di Marx ed Engels, la ”tempra” del Migliore e la necessità di una questione morale sollecitata 40 anni fa da Enrico Berlinguer e che ha travolto 1^ e 2^ Repubblica, chiede alla nuova Amministrazione di guardarsi intorno e di dare un profondo segno di discontinuità: esenzione Irpef fino a 15.000 e bus gratis per ultra 70enni. Possibile. Sarebbe rivoluzionario…Attendiamo che la giunta si insedi.

SI PARTE ….CON LE RICHIESTE DI NACCI

Ancora qualche giorno e finalmente la nuova consigliatura vedrà la sua partenza, molte sono le aspettative di chi ha votato con convinzione il nuovo sindaco e questa maggioranza , un po’ meno da parte di chi turandosi il naso con o senza molletta colorata lo ha votato come alternativa ad una destra impresentabile.

Archiviato le elezioni , resta comunque una città molto divisa come dimostrano i risultati del primo turno , una città dove il 30% non è rappresentato ma con il quale il nuovo sindaco dovrà fare i conti se vuole veramente rappresentare (come si dice in maniera retorica) tutti i cittadini.

Dai primi passi , non sembra che il nuovo sindaco sia un “rivoluzionario” visto che alla prima patata bollente come quella della gestione dei rifiuti non ha saputo che alzare le mani dichiarando semplicemente che si tratta di una “pesante eredità della passata amministrazione” chiedendo pazienza ai cittadini (speriamo non sudditi).

In quel 30% ci sono tanti cittadini a basso reddito sicuramente al disotto dei 15.000 euro, nella stragrande maggioranza pensionati , che si sono visti abolire nel 2012 l’esenzione dall’addizionale irpef comunale il cui limite è stato abbassato a 10.000 euro.

Sarebbe un atto di attenzione verso questi cittadini se la nuova maggioranza reintrodurrà l’esenzione fino a 15.000 euro insieme alla gratuità dei mezzi pubblici urbani agli ultrasettantenni. Abbiamo tempo siamo solo all’inizio , vediamo a partire dalla nomina degli assessori e del presidente del consiglio se questa maggioranza avrà la forza “rivoluzionaria” di scardinare interessi e posizioni padronali presenti in città , a chi si sente cittadino e non suddito l’onere di denuNciare le cose che non vanno , proporre soluzioni e se serve invitare alla disobbedienza.