“Esprimo a nome della Comunità che rappresento un sentimento di grande soddisfazione per l’approvazione in Consiglio regionale dell’ordine del giorno presentato dai consiglieri Cifarelli e Pittella che impegna il Presidente e la Giunta regionale ad adoperarsi affinché venga stanziata una somma adeguata per il triennio 2021/22/23, a favore del Comune di Pomarico, al fine di elargire un contributo, ai cittadini interessati dalla frana, quale parziale ristoro per l’autonoma sistemazione.”

Lo afferma il Sindaco Francesco Mancini che aggiunge:

“Un impegno significativo nei confronti di numerose famiglie ed attività economiche locali che, a seguito di necessaria ordinanza di sgombero, vivono situazioni di oggettivo e comprensibile disagio, di cui desidero ringraziare i Consiglieri del PD Roberto Cifarelli e Marcello Pittella, promotori dell’iniziativa, il Presidente Vito Bardi per la disponibilità dimostrata e tutto il Consiglio regionale per l’unanimità del voto.”