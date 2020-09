Niente comizio in piazza Vittorio Veneto a Matera -a causa della pioggia insistente- per il leader del Movimento cinque stelle, il ministro degli esteri Luigi Di Maio, giunto nella tarda serata di venerdì 25 settembre per sostenere il candidato sindaco del movimento Domenico Bennardi nel ballottaggio che lo vedrà misurarsi, fino all’ultimo voto, con il candidato del centro destra Rocco Sassone. La gente è rimasta fino all’ultimo per salutarli con un arrivederci a martedì 29 settembre. Strette di mano sotto l’ombrello e qualche battuta con i giornalisti.

“Ce l’abbiamo fatta ad arrivare al ballottaggio non ci fermerà il nubifragio” ha detto Domenico Bennardi in rima. E Luigi Di Maio ha fatto alcune considerazioni. ” Credo -ha detto Di Maio-che abbiamo fatto un buon lavoro al primo turno. I cittadini ti hanno dato grande fiducia . Sei la persona che puo’ spendere bene i soldi del recovery fund ”. Pier Paolo Sileri, viceministro alla Salute sarà al tuo fianco per ogni cosa” E Bennardi ha parlato subito dell’ospedale. ” Si – ha aggiunto- cercheremo di difendere la sanità materana a ogni costo”.Una domanda da cronaca nazionale : Decreto sicurezza e Mes si fanno? “Guardi -ha aggiunto- ne discutiamo la settimana prossima, per fortuna” . Poi le ultime strette di mano, foto e arrivederci a martedì, dopo un tour che lo sta portando in Puglia, Basilicata, Campania e Sicilia.



La dichiarazione del viceministro alla sanità PierPaolo Sileri sugli stadi

“Si può pensare di riaprire gli stadi con un minimo di persone ma con regole veramente rigide,con estrema severità e tolleranza zero. Però è qualcosa a cui si sta sicuramente lavorando ma direi prematuro con i numeri che

vediamo oggi. La scuola è stata riaperta ed è stata la vera

sfida perché intorno alla scuola ruotano non solo milioni di

studenti e insegnanti ma le famiglie. Quindi osserviamo ciò che

sta accadendo e proseguiamo su questa squadra con il rispetto

delle regole”.