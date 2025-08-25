Sindaco al lavoro per una ripresa con tante attese…

Un po’ di vacanze il primo cittadino di Matera, Antonio Nicoletti, se le è concesse, ma la spina non è mai stata staccata con tutto quel che riguarda per quanto lasciato in sospeso agli inizi di agosto. Linee programmatiche e priorità, la elezione del presidente del consiglio comunale e dei due vice, il completamento della giunta con due assessorati da assegnare e, cosa di non poco conto, la dotazione di uno staff che dovrà consentirgli di operare con maggiore efficacia. Del resto gestire tante deleghe è oneroso e richiede uno sforzo non di poco conto. Tempo al tempo e, logica vuole, che il primo adempimento dietro l’angolo sia proprio questo: nomina di un capo di gabinetto (possibile anche una soluzione interna) in primis, dell’addetto stampa e di altre figure che dovranno tener conto sul piano organizzativo del ruolo della città nelle programmazione in vari settori. Sarà, questa appena iniziata, dopo il rientro dalle ferie della politica a vari livelli (da quella romana a quella potentina e romana), una settimana decisiva in vista del primo consiglio comunale agli inizi di settembre. Un lasso di tempo che dovrebbe contribuire a fare scelte chiare e di peso per sciogliere ”nodi” rimasti insoluti e non privi di polemiche, che hanno caratterizzato il dibattito dentro e fuori l’assemblea consiliare. Contano i numeri e la coalizione di Antonio Nicoletti, in attesa di mettere da parte il concetto e la condizione di ‘anatra zoppa” avrebbe bisogno -come si suol dire- per navigare tranquilli o quasi, di un paio di sostegni o adesioni, se preferite. Sono arrivate le quattro nel luglio scorso di Giovanni Angelino (Matera nel cuore) e Matera 2030 ( Nicola Casino, Giovanni De Mola e Fortunato Martoccia, ma la maggioranza assembleare ancora non c’è.



E allora? C’è l’apertura al confronto e a lavorare su priorità delle linee programmatiche, venuta dal candidato sindaco Roberto Cifarelli, che aveva ottenuto al primo turno una maggioranza di 18 consiglieri.Sappiamo come è andata… E se la linea di credito aperta da Cifarelli dovesse passare e allora il futuro potrebbe essere concreto e oltre l’anno di Matera capitale mediterranea della cultura e del dialogo, venti di pace in Medio Oriente permettendo. Governabilità a parte qualche contropartita sul campo dovrebbe venir fuori passando per i tasselli della giunta, due posti vuoti, uno dei quali stando ai rumors dovrebbe toccare a Nicola Casino. Quest’ultimo in attesa di tornare come suo padre Michele, consigliere regionale, a pieno titolo in Forza Italia dopo la sospensione per le vicende legate alle elezioni comunali di Matera . Deleghe, comunque, da definire e magari da rimodulare all’interno della giunta. Disco verde, allora, per la presidenza del consiglio? E qui lo scoglio passa per Fratelli d’Italia che ha in Toto Augusto, un veterano di coerente militanza a Destra della prima ora e in consiglio comunale da oltre un trentennio e, tra l’altro, risultato il più suffragato nella coalizione che ha supportato l’elezione di Antonio Nicoletti.



Toto si aspetta, e non da ora, un riconoscimento a tanta fedeltà e coerenza, ma finora non si è andato oltre il ” Hai ragione da vendere, ma…”. La situazione è bloccata sull’allargamento della maggioranza e su quella logica dei numeri e delle scelte, che devono lasciare aperte tutte le porte. Maggioranza fotocopia come quella regionale con dentro Azione ? Tutto da vedere nel partito guidato dal presidente del consiglio regionale Marcello Pittella. Oppure altro ? Come quello sempre vociferato, e tale resta, di indicare alla presidenza del consiglio comunale Vincenzo Santochirico, candidato sindaco di Progetto Comune e rappresentante del centro sinistra con Domenico Bennardi (M5s). Siamo a un bivio che riporta lungo il percorso Roma, Potenza, Matera dove il peso di indicazioni sulla soluzione più conveniente, alla fine, potrebbe portare a una svolta. Certo, al sindaco spetta l’ultima parola. Ma il concetto di autonomia, con la crisi dei partiti e il decisionismo di figure di riferimento, potrebbe fare pendere la bilancia da una parte o dall’altra, finendo con lo scontentare qualcuno. Sono ”Impressioni di settembre” come ripete una nota canzone dell’inossidabile Premiata Forneria Marconi. Basta un vento con qualche nodo in più, soffiato da quanti pensano di dare il consiglio giusto, per impedire alla – per ora – claudicante anatra dell’amministrazione Nicoletti di decollare verso lidi sicuri. Auguri sindaco. Mica facile. Servirebbe una benedizione, dopo quella della Madonna della Bruna. A settembre quella del Patrono di Matera Sant’Eustachio…

