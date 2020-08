Nel plotone dei 500 e passa candidati per le amministrative del 21 e 22 settembre ci sarà anche il sindaco Raffaello De Ruggieri. Lo aveva detto nelle scorse settimane, indicando nella giovane assessora al turismo Marianna Dimona una possibile candidata a primo cittadino, e in una lista con un nome provvisorio ”Amare Matera” o giù di lì. Obiettivo mutato nelle ultime settimane, ma l’ottuagenario e dinamico sindaco della ”Città dei Sassi’ ci sarà nella prossima tenzone politica, dopo aver superato i marosi di tante crisi politiche sulla tolda della sua Arca di Noè. Una esperienza consiliare e di maggioranze cangianti che avrebbe fiaccato altri, ma non De Ruggieri, protagonista di oltre mezzo secolo di politica amministrativa locale. E se ha deciso di scendere in campo, a sostegno del candidato sindaco Giovanni Schiuma, che ha avuto come vicesindaco e assessore all’Innovazione nella prima fase delle consiliatura, i motivi ci sono e tanti. Del resto ha lanciato, portato avanti e seguito progetti che a suo dire dovrebbero dare un futuro alla città nei settori dell’innovazione, dei beni culturali e della cinematografia. E vuole esserci, seguire, consigliare, stimolare, qualora se dovesse venire fuori un sindaco o una coalizione con altre sensibilità e progetti. Per cui ”fidarsi è bene…” Non a caso la lista che capeggia si chiama “Programma Matera” per gli anni a venire. Manca un mese e tra i sindaci ufficiali ce n’è un altro in carica, ma candidato consigliere, che dirà la sua comunque vada. Meditate, gente, meditate ! Come ha ripetuto uno che la sa lunga come Renzo Arbore.

LA LISTA DE RUGGIERI “Programma Matera”

Raffaello De Ruggieri, Giuseppe Antonio Badalà, Giuseppe Capolupo, Michele Casola, Rosa Francesca Curci, Nicola Cuscianna, Rocco Claudio Ferrara, Giovanni Fontanarosa, Antonio Fortunato, Immacolata Gaudiano, Domenica Labriola, Luigi Laterza, Bruna Miglio, Nicoletta Montesano, Giuseppina Nuzzolese, Simona Orsi, Nevia Roberti, Angela Ruggieri, Luciano Sardone, Anna Rita Urso, Maria Teresa Vena, Eustachio Domenico Vinciguerra