Sindaci con le buone pratiche giocando…con zio Ludovico

E’ senz’altro un’idea originale, che farà divertire ma anche riflettere i cinque candidati sindaci per Matera Roberto Cifarelli, Antonio Nicoletti, Domenico Bennardi, Vincenzo Santochirico e Luca Prisco che sabato 17 maggio, alle 15.00, saranno alla Ludoteca ”Lumaca’ per sfidarsi all’Hanabi e al Magic Rabbit. Giocare, ma soprattutto apprendere quanto sia importante far tesoro di errori e lavorare per la città senza protagonismi deleteri e preclusioni alcuna. Ascolto, scelte ponderate e operatività. E che, gioco compreso, vinca chi sa mettersi in gioco.



Comunicato Stampa

Un’Iniziativa Ludica con i Candidati Sindaci: Un Gioco per Conoscere il Lato Umano della Politica

Matera, 14 maggio 2025 – L’associazione Zio Ludovico è lieta di annunciare un evento speciale che si terrà domenica 19 maggio 2025, presso la ludoteca LUMACA di Matera, in cui i candidati sindaci della città si metteranno alla prova in un’esperienza ludica unica.

A partire dalle ore 15:00, i 5 candidati sindaci (o 4, in caso di assenze dell’ultimo minuto) parteciperanno a una partita di giochi collaborativi, in un’atmosfera rilassata e informale, che li mostrerà sotto una nuova luce: quella di cittadini prima che di politici. L’obiettivo? Mostrare una faccia più genuina e autentica dell’uomo politico, lontana dai toni formali e dalle solite dinamiche preelettorali.

“Abbiamo invitato i candidati a sfidarsi in due giochi collaborativi, Hanabi e Magic Rabbit, per riflettere insieme ai cittadini su quanto significa sbagliare e quanto è importante collaborare per essere un buon sindaco”, afferma l’organizzatore dell’evento. “Il nostro scopo non è solo farli giocare, ma fargli scoprire aspetti di sé e dei loro collaboratori che non conoscevano, creando una connessione più profonda con gli stessi elettori. Vogliamo che questa esperienza aiuti i cittadini a comprendere meglio le sfide quotidiane che un sindaco affronta insieme ai suoi alleati, e che un sindaco è anche una persona, con una personalità, senza la ‘bacchetta magica’. Lo facciamo in un contesto che va oltre le solite aspettative: una ludoteca, fucina culturale e centro d’aggregazione.”

Il gioco, infatti, non è solo un momento di svago, ma un’opportunità di crescita reciproca, che mira a stimolare riflessioni importanti sul ruolo politico e sul valore delle alleanze e della collaborazione.

Ognuno dei candidati porterà con sé tre collaboratori o alleati, creando quindi una vera squadra di governo pardon di gioco, che stavolta dovrà in poco tempo studiare una strategia per vincere la partita. Questo approccio “sciallato” mira a ridurre la pressione su ognuno, in modo che tutti i partecipanti possano sentirsi protetti, lontani da giudizi o frustrazioni da prestazione. E quindi, ogni candidato non sfiderà un rivale politico, come in un comizio, ma collaborerà con la propria futura squadra. TUTTI vinceranno, e nessuno sarà giudicato né al tavolo né fuori. Una scelta di campo, perché se vuoi rispetto, devi dare rispetto! E poi, quando si gioca, possono accadere due cose: o si vince, o si impara.



Zio Ludovico invita tutti i cittadini a partecipare all’evento, un’occasione per vedere i candidati sindaci in una veste umana, perché prima di essere un sindaco si è persone, ma soprattutto per riflettere insieme sulle sfide quotidiane della politica e sull’importanza di ascoltare e comprendere davvero le esigenze della comunità.

Per ulteriori informazioni:

Emanuele Cristallo – 339 3812543 – info@zioludovico.it

Orario: 18 maggio 2025, ore 15:30

Luogo: LUMACA, centro educativo e di aggregazione – Via Tommaso Stigliani 50, Matera