Simonetti: al voto…ricordiamoci della Costituzione nata dalla Resistenza

Niente pastrocchi, ipocrisie, forzature. La Costituzione va difesa con un voto chiaro nell’urna per il voto del referendum confermativo sulla riforma (?) della Giustizia, voluta dal Governo guidato dal presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni. Una richiesta da respingere in maniera netta, ricorda Pietro Simonetti(Cres) nell’anno in cui la nostra Carta costituzionale, nata dalla Resistenza contro fascismo e nazismo, compie 80 anni. E a ricordarlo sono le storie dei confinati politici in Basilicata, come la colonia agricola di Pisticci (Matera) che ospitò-tra gli altri – Umberto Terracini che firmò la Costituzione. Una foto in bianco e nero ricorda quell’atto. Lo ricordino gli italiani e lo facciano tutte quelle sigle, organizzazioni, che a quella esperienza si rifanno. E su questo aspetto c’è più di un ‘’mea culpa’’ da recitare nella società, nelle istituzioni, a scuola. E’ il momento dell’Unità e della coerenza, ricordando da dove viene e perchè c’è la Costituzione repubblicana.



LE RIFLESSIONI DI SIMONETTI

Sono passati molti anni dalla chiusura della Colonia penale di Marconia,grande esempio della resistenza italiana.

Pochi si ricordano di Umberto Terracini e di quanti lottarono contro il fascismo e per la libertà.

Nella colonia penale di Marconia, cosi chiamata in onore di Guglielmo Marconi, il fascismo recluse oltre 1700 persone a partire da 1939.

Tra i confinati figurano importanti protagonisti dell’antifascismo come Umberto Terracini che avrebbe firmato poi la Costituzione Italiana. Assieme a Terracini erano ristretti Camilla Ravera, poi Senatrice a Vita, Renato Bitossi, che diventerà Presidente del sindacato mondiale, Filippo Andrea Doria in seguito primo Sindaco di Roma e tanti altri. Intellettuali, operai, come Carlo Porta metalmeccanico delle Officine Reggiane, contadini, artigiani.

Tutti i confinati erano utilizzati nell’azienda agricola annessa alla colonia penale. Si lavorava e si preparava il futuro di libertà e si costruivano i legami con gli altri confinati che risiedevano nei comuni lucani, a partire da Carlo Levi e con i militanti comunisti, socialisti e popolari lucani.

Una grande esperienza di formazione culturale e di lotta che preparò il terreno per la formazione dei quadri e dei dirigenti dei movimenti che sfociarono nella lotta per la terra, il superamento del latifondo, la democrazia e il governo democratico degli Enti Locali, la ricostruzione dei Partiti e dei Sindacati. Una lunga marcia di lotta e di saperi contro la miseria e per la trasformazione del paesaggio agricolo, urbanistico, il lavoro e una vita diversa.



In questi ultimi anni la festa del del 25 aprile ha recuperato l’importanza che riscopre le radici della storia della Resistenza a seguito della ricomparsa di modalità e contenuti, anche in forme nuove e inedite, di razzismo, antisemitismo, pratiche antidemocratiche.

La riaffermazione dei valori di libertà e democrazia, anche nella nostra regione,dove fu scarsa la presenza dei partigiani combattenti, passa certamente nella valorizzazione della Carta Costituzionale per affrontare la questione centrale, non risolta, dell’unità delle forze democratiche e progressiste.

l’industria della paura contro gli ultimi ed i migranti, diventata “risorsa” per salvare la catena alimentare ed il lavoro di cura, ha prodotto anche razzismo e divisioni ora propone nuove strumenti come i Cpr in Albania ed il blocco della realizzazione dei nuovi Centri accoglienza stagionali di Boreano,Gaudiano e Scanzano mentre si riaprire il Centro di Palazzo. Papa Francesco,recentemente scomparso, aveva ricordato da tempo che da soli non ci si salva. Prima di lui Enrico Berliguer aveva indicato la strada della unità democratica e del superamento delle disuguaglianze, non fu ascoltato con le conseguenze che conosciamo. Le forze unitarie e del lavoro rimaste in campo devrebbero riprendere il lavoro di elaborazione e attuazione di un programma di rinascita come nel dopoguerra e qui torniamo a Marconia, senzanessun settarismo e fughe in avanti, eliminando il liderismo senza sbocco.

Lavoro, manifattura, servizi, qualità della vita e ambiente declinati in obbiettivi raggiungili e praticabili in un quadro nazionale e internazionale in forte ristrutturazione e adattamento.



Se guardiamo al grande passato del movimento operaio democratico, alla Resistenza, ai progressi costruiti è possibile ragionare, in una fase di rilancio, come l’uso ottimale delle risorse che sono disponibili, la centralità delle persone e del territorio, a partire dagli anziani che hanno patito molto in queste ultimi anni nellee case di ripose malamente gestite. ecco come si produce anche lo spopolamento .

Ecco alcuni elementi da tenere presente in uno con la ripresa della partecipazione e del rinnovamento dei gruppi dirigenti. Valorizzare i lavoratori della sanità e della scuola con riforme che rimettano al centro le strutture pubbliche misurandosi con le vertenze in corso con taglio delle risorse nazionale del Pnrr che riposa su obbiettivi e risorse che tardano ad essere utilizzate nei territori a partire da Mezzogiorno.Il 25 aprile a Potenza,Matera ed in altri luoghi su gli antifascisti confinati in Basilicata solo pochi accenni saranno riferiti agli oltre 3500 e i 1700 della colonia penale di Marconia.

