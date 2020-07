Chissà quante volte l’ex cavaliere avrà giocato sulla ruota di Bari (che è la ruota dei morti) il 47 “morto che parla“, in tutti questi sette anni in cui ha avuto a disposizione questo “nastro” di “confessioni” che lo convertirebbe tutto d’un colpo in un santo martoriato a cui si dovrebbe, ora, a compensazione, la beatificazione…..o quantomeno una più pratica nomina a senatore a vita e perché no, Capo dello Stato. E vai!

Dalle TV e giornali di famiglia, con tanto di politici a lui in qualche modo aggregato, è partito il tam tam, con tanto di manifestazione con Gelmini & C a chiedere giustizia per il perseguitato.

E’ vero che noi italiani siamo un popolo con la memoria corta, basta vedere come tanti al Sud abbiano dimenticato tutto il meritorio passato “meridionalista” di Salvini e gli sbavino dietro come l’unico loro capitano. Ma c’è un limite a tutto. E i Silvio boys non devono proprio conoscerlo….

Perchè questo tentativo di utilizzare uno sfogo (perchè lo fece?) del defunto giudice Franco che -dopo aver firmato e controfirmato le 208 pagine della sentenza che aveva contribuito a stendere (invece di far mettere a verbale il suo dissenso o addirittura denunciare tutto)- corse da Berlusconi a confessargli le colpe dei cattivi suoi colleghi, per accreditare l’idea che un potente come l’ex cavaliere, con la sua capacità di volume di fuoco su ogni fronte ampiamente dimostrato, possa essere spacciato per un perseguitato è una battutaccia che non fa ridere nemmeno i polli.

Persino peggiore delle solite con cui Suilvio sembra ami intrattenere i suoi commensali.

L’ex cavaliere è stato condannato perché ritenuto colpevole, in base a prove documentali e testimoniali, di una frode fiscale da 368 milioni di dollari sui diritti tv di Mediaset, mica solo da Esposito e i suoi colleghi della sezione feriale della Cassazione nel 2013, dove fu trasmessa dallo stesso Franco per evitare la prescrizione che incombeva su quel procedimento per il successivo metà agosto (la sentenza arrivò il 31 luglio).

Ma quelle prove sono state ritenute valide anche da altri nove magistrati che si sono occupati del caso e che lo condannarono in primo e secondo grado.

Tutto un “goblotto“? Padroni di crederci, ma nulla può cancellare la verità che vuole l’ex cavaliere essere un pluripregiudicato, condannato varie volte, che in molti procedimento a suo carico l’ha fatta franca solo grazie alle leggi ad personam che si è fatto approvare quando era al governo.

Anche il vizietto dell’utilizzare registrazioni fintamente occasionali a suo favore (nel mentre è fermamente contrario alla pubblicazione delle intercettazioni fatte dagli inquirenti) è vecchio ed ampiamente adoperato in passato da questa finta mammoletta.

Chi ha memoria ricorderà il nastro con la conversazione telefonica di Fassino che affermava “abbiamo una banca” utilizzata nel 2006 per la campagna elettorale contro il PD. Oppure quella delle improbabili “confessioni” dell’imprenditore D’Adamo che furono utilizzare contro l’allora PM di mani pulite Antonio Di Pietro.

E allora per chi avesse dimenticato chi è davvero Berlusconi ecco a seguire un paio di link ad articoli in cui sono riepilogate le sue avventure giudiziarie, con relative condanne, prescrizioni e amnistie:

http://www.uonna.it/berlusconi-elenco-processi.htm

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2018/03/02/b-delinquente-naturale-che-si-compra-tutti/4197257/

Tanto per concludere amaramente, ancora una volta, che in un Paese serio personaggi come Berlusconi dovrebbero già essere stati accantonati da tempo, nel mentre in questo nostro bel paese di smemorati e opportunisti, essi possono tranquillamente continuare a fare ciò che vogliono, presentandosi ogni volta come verginelle o addirittura come il nuovo che avanza, o al massimo come usato sicuro.