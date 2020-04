Sobrietà, coerenza e difesa di ideali che 75 anni fa portarono l’Italia a ritornare nell’alveo dei popoli liberi, sfogliando via via negli anni pagine di rinascita e di oblio, di lutti e tragedie dalle quali siamo sempre riusciti ad alzarci, nonostante l’ombra di regie e di sponde di poteri forti e trasversali che avrebbero voluto riportarci indietro nella storia e nel tempo. Terrorismo, calamità, tragedie contro le quali si sono levate voci importanti, preparate, che con umiltà e decisioni ci hanno ricordato quanto era emerso dalla Resistenza e quanto ancora si doveva fare per non tradire, ma applicare la Costituzione italiana. La scommessa e i ritardi sono proprio lì, favorite da ritardi, volontà e rilettura di pagine di storia fratricida tra vincitori e vinti. La storia ha emerso un verdetto preciso e proprio da quelle esperienza, fatta di soprusi, sangue versato per la Patria e per le Libertà che occorre attingere a nuova linfa pe rilanciare l’Unità del Paese, dopo l’esperienza ancora in itinere della riduzione di movimentazione delle persone causata dal covid 19. E occorre fare molta attenzione in questa fase di sovrapposizione di ordinanze restrittive o di controlli digitali, come l’App Immuni, che palesemente sono violazioni della vita privata con i dati gestiti da privati. Controlli Orwelliani. Business palesi, nuovo ordine mondiale su base e interessi finanziari. Occhi e orecchie aperte. Resistenza sempre tra legalità, trasparenza, giustizia, libertà, riduzione dei diritti ( dall’articolo 18 al precariato, dal giornalismo alla partecipazione, dall’assistenza sanitaria all’istruzione) che abbiamo visto negli anni ridursi, grazie ai patti leonini tra impresa e politica di interessi, di personaggi sinistri e opportunisti anche di centrosinistra che non hanno esitato a tradire la Costituzione veleggiando tra Parlamento, Governo e ritorno. Quanto Ipocrisia… Contano,piuttosto, testimonianza e coerenza. La fiamma della libertà e dei diritti va tenuta accesa sempre e alimentata con atti concreti lavorando a riannodare quel filo tricolore che deve coinvolgere le scuole nella conoscenza della Costituzione e tutte le giornate segnate da democrazia, pace, diritti, legalità : dal 21 settembre 1943 alla festa della Repubblica, dal 1 maggio alla giornata del ricordo, della Shoah, delle vittime di mafia.



Il 75° anniversario della Resistenza deve ripartire da qui. Con sobrietà e volontà di fare. Matera ha dato un buon segnale in una giornata silenziosa, di riflessione con una cerimona ”necessariamente’ per pochi, con il sindaco Raffaello De Ruggieri protetto da mascherina, Carmela LaPadula con la bandiera dell’Anpi al monumento delle vittime del 21 Settembre 1943 davanti al cippo di via Lucana dell’ex Cippo della Milizia, e poi in piazza Vittorio Veneto alla presenza di altre autorità istituzionali come il prefetto Rinaldo Argentieri e il questore Luigi Liguori. Un messaggio per i giovani e i governanti, aldilà dei video, delle icone e delle bandiere tricolori che hanno garrito al vento sulle note di Bella (Italia) ciao.



L’INTERVENTO DEL SINDACO

Il Sindaco sul 25 aprile: 75 anni dopo una nuova Resistenza. Da Matera un messaggio di speranza e di resurrezione



“Il Paese si trova a dover oggi affrontare una nuova Resistenza, contro un nemico invisibile e pericoloso e da Matera vogliamo lanciare un messaggio di speranza. La Resistenza non è uno slogan. E’ un movimento di popolo che ha creato le condizioni per realizzare la Repubblica Italiana con la sua Costituzione e con la sua libertà”.

E’ quanto affermato dal Sindaco di Matera, Raffaello de Ruggieri, a margine della cerimonia di celebrazione del 75esimo anniversario della Festa della Liberazione che si è svolta con la deposizione delle corone di alloro al Cippo eretto in via Lucana in ricordo delle vittime del 21 settembre 1943, e al Monumento ai Caduti di tutte le guerre, in Piazza Vittorio Veneto

“Questi momenti – ha sottolineato de Ruggieri – devono aggregare la gente soprattutto in una fase così angosciante come quella attuale che ci costringe a fare i monaci in casa. Ma i monaci avevano anche una missione: quella di segnalare la speranza e la resurrezione. E noi siamo qui a ricordare le vittime di quel momento epico del 21 settembre 1943 quando la città, prima in Italia, insorse contro i nazisti e aprì la strada alla Liberazione dell’Italia che avvenne il 25 aprile del 1945. Matera ha il dovere di ricordare questi momenti, ancora di più perché ha la responsabilità di missione e di rappresentanza che le deriva dal riconoscimento delle medaglie d’oro al valor civile e d’argento al valor militare proprio per l’insurrezione contro le truppe naziste”.