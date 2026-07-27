Signor Prefetto ristabilisca le regole nel consiglio comunale di Matera

A chiederlo i consiglieri di opposizione al Comune di Matera, che si sono rivolti al Prefetto, dopo quanto accaduto nella seduta consiliare di lunedì 27 luglio con la maggioranza rappresentata da 16 consiglieri e quindi priva di numero legale.Il presidente facente funzione, Donato Braia, avrebbe dovuto prenderne atto a detta della minoranza, ma invece ha atteso che rientrasse un consigliere della coalizione per raggiungere quota 17. Confusione o strategia per evitare un rinvio della seduta? Il presidente del consiglio dovrebbe essere imparziale sostengono i firmatari e invece… Questione segnalata al Prefetto Maria Carolina Ippolito



IL COMUNICATO STAMPA

CONSIGLIO COMUNALE DI MATERA: IL “PRESIDENTE” SI CONFONDE E LA MAGGIORANZA VA IN CONFUSIONE. A RISCHIO GLI EQUILIBRI DI BILANCIO

“Quanto accaduto questa mattina durante la discussione sui debiti fuori bilancio non è un semplice pasticcio burocratico, ma la prova lampante del totale disprezzo delle regole democratiche da parte di questa amministrazione.

Dopo poco più di un’ora dall’inizio della seduta odierna, davanti alle telecamere dello streaming ufficiale, si è consumato un fatto inaudito: la maggioranza, rimasta sola in aula dopo l’uscita della minoranza, non è riuscita a garantire il numero legale, fermandosi a 16 presenti. Il Presidente facente funzioni ha chiuso la votazione e proclamato l’esito. In quel preciso istante, per legge, il Consiglio era decaduto.

Invece di prenderne atto, si è assistito a una ‘sanatoria’ da prima repubblica: i lavori sono stati congelati abusivamente in attesa che un consigliere di maggioranza rientrasse di corsa per esprimere il 17° voto a cose fatte. Un trucco da prestigiatore che inficia la validità di tutte le delibere successive, esponendo il Comune a rischiosi ricorsi al TAR e al controllo della Corte dei Conti sui debiti fuori bilancio e rischia, soprattutto, di inficiare la delibera sugli equilibri di bilancio che arriverà in Consiglio giovedì prossimo.

Questa gestione di pura convenienza dimostra perché, da giugno 2025, la città di Matera è ostaggio di una maggioranza che non riesce a eleggere un vero Presidente del Consiglio. Il Regolamento impone un quorum di 22 consiglieri proprio per garantire una figura di garanzia, neutrale e autorevole. Oggi abbiamo visto cosa succede quando quel ruolo è coperto da chi confonde la funzione di garanzia dell’intero Consiglio con quella di parte.

Abbiamo già formalmente investito della questione il Prefetto di Matera. Non permetteremo che le istituzioni della nostra città vengano svalutate per coprire i numeri mancanti di una maggioranza che non c’è più.”

I Consiglieri di Minoranza del Comune di Matera: Nunzia Antezza, Domenico Bennardi, Dominique Cerrone, Roberto Cifarelli, Luca Colucci, Angelo Raffaele Cotugno, Angelo Lapolla, Tommaso Perniola, Marina Rizzi, Angelo Rubino, Vincenzo Santochirico, Domenico Schiavo, Roberto Suriano, Saverio Tarasco, Augusto Toto, Adriana Violetto.

Matera, 27 maggio 2026