A qualcuno, che porta i paraocchi e i paraorecchi del perbenismo e dell’ipocrisia, la protesta non violenta del segretario dei radicali lucani Maurizio Bolognetti, giunto al Venerdì Santo al XIX giorno di sciopero della fame, sembrerà lontana dalle vicende dell’Unione Europee su prestiti, caparre e garanzie per fronteggiare la crisi sanitaria ed economica da Covid 19. E invece il trait d’union si chiamano giustizia, legalità, rispetto e attuazione della Costituzione sacrificati, troppo spesso, sui tavoli del ”do ut des” ( dal latino se mi dai ti do) facendo finta di nulla o quasi per non affogare, dimenticando il diritto a sapere, come vanno e come stanno le cose. Se il quotidiano tedesco Die Velt bolla gli italiani come mafiosi, e mette in guardia la cancelliera Angela Merkel, dal concedere gli eurobond agli italiani perchè c’è la Mafia ( colletti neri o bianchi non è precisato) senza che la stessa prenda le distanze, nonostante inviti e protesti del nostro ministro degli Esteri Luigi Di Maio, significa che il livello di ipocrisia è al massimo.

Ma cosa c’è dietro? I tedeschi, con il gotha finanziario, le tre disgrazie, https://giornalemio.it/politica/le-tre-disgrazie-dell-unione-europea-altro-che-bond/ con il ventriloquismo della piccola Olanda non si fidano del BelPaese perchè finora ( e come dar loro torto) si indebita ma non restituisce interesse e capitale? Lo sappiamo…Ma la situazione è tragica. Italia e altri Paesi (la Francia brilla sempre per opportunismo, pur di fregarci) sono alla canna del gas e se affondano la Germania, con la sua ricorrente speculazione su bund e spread, se lo scorderebbe la restituzione del debito tricolore. Ma non dimentichiamo che la Repubblica Popolare Cinese detiene gran parte del debito dello zio Sam e dell’Occidente. Ne vogliamo parlare? https://giornalemio.it/politica/far-causa-alla-cina-per-covid-19-ma-ha-anche-il-debito-di-trump/ E allora se si resta in silenzio sulle sorti del giornalista scomparso per le sue inchieste sul covid…ritorniamo al perchè e al per come non se ne parla nè in Italia e nè nella disarticolata Unione europea, alle prese con il Mes flessibile e gli Eurobond negati. E c’è pure la Basilicata con le maglie larghe del contagio positivo da covid 19 della sanità ospedaliera, dei centri di riabilitazione, delle case di riposo e dell’assenza di strutture alternative, che evitino i contagi famigliari. Si va avanti alla giornata, centellinando modi e tempi su come effettivamente stiano le cose. Pesa il familismo immorale di un tempo, passato indenne da una stagione politica all’altra, con tanto di minacce di mettere il bavaglio a una parte dell’informazione locale che vuole capire, sapere, valutare come sta accadendo in Lombardia dove il coperchio è saltato e la Magistratura indaga a fondo. Altro contesto, altre situazioni e non ci associamo di certo al qualunquismo di maniera o di circostanza o al giustizialismo di epoca robesperriana.



I nodi sono al pettine e la fame di giustizia, come ripete Maurizio, cresce ed è doveroso alimentare sopratutto durante il silenzio della Settimana Santa. E ieri in un post datato 1931 ha tirato fuori un post che fa riflettere e che è sembra, ma lo è, calato apposta nella realtà della Lucania e dell’Unione Europea delle contraddizioni e delle connivenze. ” la morale dello stoico e la morale dello strozzino.” C’è la morale superiore degli stoici, i quali chiedevano che ogni atto fosse giustificato davanti alla propria coscienza, e c’è la morale adatta allo strozzino che,facendo i conti con il suo confessore, comprando e vendendo indulgenze e pagando qualche messa, è sicuro di mantenere in pareggio il bilancio” . La frase è del politico e antifascista Ernesto Rossi, dal reclusorio di Pallanza, il 17 novembre 1931. Bolognetti, nonostante i consigli a riguardarsi del medico che lo sta seguendo, non molla. E scrive “Viviamo un momento difficile ed è questo il momento non di fare un passo indietro, ma dieci in avanti. Per parte mia son disposto anche a soffiare per far viaggiare la scialuppa del diritto, dei diritti umani, della democrazia. Non vorrei svegliarmi domani e accorgermi che il topo della peste, che continuiamo a non vedere, ha inghiottito diritti e libertà, giustizia e libertà”.