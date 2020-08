Mica facile cambia rotta nella gestione della cosa pubblica. Per farlo occorre essere animati da una spinta ideale motivata e da uno spirito di servizio, che viene quando si fa politica con la gente, tra la gente e per la gente. E così il Centro Studi ”Leone XIII” di Rionero, intervenendo su questioni locali che non conosciamo, sostenendo l’azione della Federazione popolare dei democratici cristiani, lancia l’invito a ”quanti vorranno starci” (partiti, movimenti, associazioni) a lavorare insieme a un programma di svolta. Buon lavoro. Chi ben comincia…



LA NOTA DEL CENTRO STUDI

Il Centro Studi “Leone XIII” di Rionero condivide le preoccupazioni degli amici Socialisti espresse con manifesto pubblico in merito ai ritardi e alle pastoie della Amministrazione Comunale di Rionero. Pertanto, il rinnovo dell’Amministrazione che si profila all’orizzonte della prossima primavera assume carattere di appuntamento della massima importanza per la comunità rionerese.

I frutti avvelenati della politica sub appaltata a ristretti gruppi di portatori di interessi privati sono, oramai, sotto gli occhi tutti.

E’ tempo che le aggregazioni politiche mosse da più nobili interessi comunitari riprendano con coraggio il centro della scena pubblica e tornino a svolgere il ruolo che spetta loro e cioè quello di formare e selezionare la classe dirigente, individuare gli obiettivi di programma a breve e lungo periodo e vigilare affinché questi vengano effettivamente realizzati nei tempi programmati.

Un processo semplice che però a Rionero si è fatalmente interrotto e che necessita pertanto di essere ripristinato su basi di idealità, disponibilità a mettersi a servizio della comunità e tenacia nel perseguire gli obiettivi di interesse pubblico prefissati. Tutte caratteristiche che possono essere coltivate solo all’interno di aggregazioni politiche di ampio respiro.

Il Centro Studi “Leone XIII, consapevole di tutto ciò, promuove l’azione della “Federazione Popolare dei Democratici Cristiani” affinché si realizzi effettivamente un campo di discussione insieme ai Partiti, Associazioni e Cittadini che ritengono non più differibile un rinnovato impegno nella vita pubblica e una SVOLTA netta nella gestione amministrativa della comunità rionerese.

Rionero in Vulture, agosto 2020

Centro Studi “Leone XIII” – Rionero in Vulture