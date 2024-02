Si vota il 21 e 22 aprile. E ora si attende disco verde da Roma per due presidenti

Era ora. E, come abbiamo scritto in tanti servizi, gli accordi per le candidature a presidente nel centrodestra e nell’altro centro con barlumi di Sinistra, dovranno subire una accelerazione. Sulla graticola sia il presidente uscente Vito Bardi ( Forza italia) che attende una riconferma, se a Roma troveranno una quadra sulle aspettative di Lega e Fratelli d’Italia, e sia per Angelo Chiorazzo ( Basilicata casa comune) al quale in maniera esplicita o velata è stato detto di fare un passo indietro, per farne fare due avanti alla potenzialità coalizione del ”campo largo”, che dovrebbe sostenerlo. A meno che non si decida per le primarie. Nell’uno e nell’altro caso è la conferma che la Basilicata non ha autonomia decisionale. E del resto quando ci si muove in ritardo e non si è ‘fatto crescere” nessuno si finisce con la logica del ”questa è la minestra…”. Ma ci sono altri candidati, che dovranno ufficializzare, con la presentazione delle liste, la loro discesa in campo. Sabato scorso a Potenza la presentazione di ” Lucani uniti” con donne e uomini delle due province, Volt con Eustachio Follia e Pasquale Tucciariello con Area Popolare. Ma non è escluso che vengano fuori altre formazioni e candidature.



LA NOTA DELLE REGIONE

Elezioni regionali, si vota il 21 e 22 aprile 2024

Le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Regione Basilicata si svolgeranno il 21 e 22 aprile 2024.

Lo stabilisce il decreto numero 41/2024 del Presidente della Giunta Regionale, Vito Bardi, pubblicato sul Bollettino Speciale della Regione Basilicata numero 8/2024 e sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Con decreto del Presidente della Giunta Regionale numero 42/2024 i venti seggi del Consiglio regionale della Basilicata sono ripartiti come segue: Circoscrizione elettorale Matera, (popolazione 191.552) seggi assegnati 7; Circoscrizione elettorale Potenza (popolazione 349.616) seggi assegnati 13.



E QUELLA DEL CANDIDATO ANGELO CHIORAZZO

Finalmente la data del voto. E ora lanciamo una proposta chiara

Finalmente si conosce la data. Come al solito e come dal primo giorno dell’arrivo da Napoli in Basilicata del Generale Bardi, la decisione è stata presa all’ultimo secondo utile, per votare il 21 Aprile. Senza nessun rispetto per gli elettori e le elettrici lucane, e per chi deve lavorare agli adempimenti burocratici per la presentazione delle liste.

Non conosciamo ancora il candidato del centrodestra ma questo non può essere un alibi per noi.

Mettiamo da parte pregiudiziali e preconcetti e poniamoci due domande: vogliamo liberare la Basilicata dal peggior governo regionale che abbia mai avuto? Siamo pronti ad assumerci la responsabilità di governare?

Se le risposte sono entrambe positive dobbiamo essere capaci di andare oltre, valorizzare le nostre differenze come ricchezza, mettere da parte anche gli errori che inevitabilmente possono esserci stati in questa fase, da parte di tutti noi.

Abbiamo adesso pochissimo tempo per avviare un confronto tra tutti nel merito. Sul programma che, sono certo, sta a cuore a tutti, su cui ognuno ha lavorato ma sul quale possono esserci dei distinguo su cui sarà necessario trovare una sintesi. Sulle scelte con cui realizzarlo in modo più efficace. E, perché no, sulle garanzie politiche che ciascuna forza può legittimamente desiderare per essere certa che la propria posizione sia incisiva nella futura azione di guida della Basilicata.

Riuniamoci. Confrontiamoci. E presentiamoci ai lucani con una proposta chiara. Uniti si vince.

Angelo Chiorazzo