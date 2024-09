Si vota domenica per la elezione del nuovo Presidente della Provincia di Matera

“Il seggio elettorale costituito nella sala delle adunanze consiliari del palazzo di via Ridola, a Matera, sarà teatro domenica 29 settembre, dalle 8.00 alle 20.00, delle operazioni di voto per eleggere il nuovo Presidente della Provincia di Matera, attualmente retta dal facente funzioni Emanuele Pilato dopo l’elezione di Piero Marrese alla carica di consigliere regionale.” E’ quanto si ricorda con una nota in cui si sottolinea che sono “Due i candidati: Giuseppe Arturo Defilippo, sindaco di Calciano al suo terzo mandato, sostenuto dal centrodestra, e Francesco Mancini, consigliere provinciale in carica da due mandati ed appena rieletto primo cittadino di Pomarico per la terza volta consecutiva, sostenuto dal centrosinistra.

Ciascuno dei 401 aventi diritto, vale a dire tutti i sindaci e gli amministratori dei 31 centri della provincia, potrà esprimere un solo voto diretto, libero e segreto: sarà eletto Presidente chi, tra i due contendenti, conseguirà il maggior numero di voti.

Il sistema elettorale, va ricordato, ai sensi della legge 56-14 prevede il cosiddetto voto ponderato in base al quale i 31 comuni della provincia sono suddivisi in 5 fasce, a seconda della popolazione residente: nella prima i Comuni fino a 3.000 abitanti (Accettura, Aliano, Calciano, Cirigliano, Craco, Colobraro, Garaguso, Gorgoglione, Grottole, Miglionico, Oliveto Lucano, Rotondella, San Giorgio Lucano, San Mauro Forte, Salandra, Valsinni); nella seconda quelli da 3.001 a 5.000 residenti (Grassano, Irsina, Pomarico, Stigliano, Tricarico, Tursi); nella terza da 5.001 a 10.000 (Ferrandina, Montalbano Jonico, Montescaglioso, Nova Siri, Scanzano Jonico); nella quarta da 10.001 a 30.000 (Bernalda, Pisticci, Policoro); nella quinta da 30.001 a 100.000 (Matera).

A partire delle ore 20.00 di domenica 29 settembre sulla pagina Facebook della Provincia di Matera (https://www.facebook.com/materaprovincia) sarà possibile seguire le operazioni di spoglio in diretta streaming. “

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.