Ormai Fratelli d’Italia sta diventando un partito di peso che conterà sempre di più in Basilicata, a cominciare dalla Regione dove si registrano i passaggi, nelle sue file, dei consiglieri Vincenzo Baldassarre e di Piergiorgio Quarto. Entrambi, ricordiamo, furono eletti nelle amministrative di marzo 2019 a sostegno del presidente Vito Bardi. Quarto si candidò con la lista ”Basilicata positiva-Bardi presidente” e Baldassarre con Idea.



Lunedì 8 gennaio la ufficializzazione dell’ingresso a Matera nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 11.30 presso l’agriturismo ”Torre Spagnola”.



A salutare il loro ingresso, come informa una nota di Fratelli d’Italia”, dirigenti nazionali on. Francesco Lollobrigida,capogruppo a Montecitorio, on. Giovanni Donzelli, on. Edmondo Cirielli, on. Marcello Gemmato e tutta la dirigenza locale. L’annuncio , con piena soddisfazione, viene dal coordinatore regionale Fratelli d’Italia Basilicata, on. Salvatore Caiata, dall’ assessore regionale,Gianni Rosa, e dal capogruppo in consiglio Regionale, dott. Giovanni Vizziello. Per il partito guidato dall’on. Giorgia Meloni, una ulteriore conferma di consensi e di coerenza per la politica portata avanti in Basilicata e nel Paese. Il rafforzamento del gruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale potrebbe portare a una revisione degli equilibri nell’esecutivo e in altri organi di rappresentanza e presenza della Regione.