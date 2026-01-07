Si è insediato il Prefetto di Matera Maria Ippolito. Primi incontri istituzionali

Cambio della guardia, come si suol dire, alla Prefettura di Matera con l’avvicendamento del prefetto Cristina Favilli, trasferita a Lucca, e Maria Carolina Ippolito proveniente da Enna.L’annuncio era stato fatto nel dicembre scorso, nell’ambito del periodico avvicendamento dei rappresentanti del governo sul territorio. Il nuovo prefetto, nata a Napoli nel 1962,laurerata in giurisprudenza, è entrata nell’Amministrazione dello Sato nel 1989 e ha ricoperto vari incarichi di responsabilità oltre che ad Enna, anche a Crotone e a Cosenza. Nella giornata del 7 gennaio ha effettuato alcune incarichi istituzionali, incontrando il sindaco di Matera Antonio Nicoletti, il presidente della Provincia Francesco Mancini. Non sono mancati i saluti e gli auguri di buon lavoro, con riferimento ai problemi del territorio dal mondo sindacale. Il primo dal segretario territoriale dell’Ugl, Giuseppe Giordano



LA NOTA DEL COMUNE DI MATERA

Il nuovo Prefetto di Matera Maria Carolina Ippolito in visita al Comune di Matera

Il Sindaco di Matera Antonio Nicoletti ha ricevuto questa mattina al Palazzo Municipale la visita del nuovo Prefetto Maria Carolina Ippolito, appena insediata in città.

L’incontro si è svolto in un clima di cordialità e collaborazione, confermando la comune volontà di rafforzare il dialogo istituzionale e il lavoro sinergico tra la Prefettura e il Comune di Matera, nell’interesse della comunità e del territorio.

Nel corso del colloquio sono stati affrontati alcuni temi di interesse generale, con particolare attenzione alla sicurezza, alla legalità e al coordinamento tra le istituzioni, elementi fondamentali per garantire serenità e sviluppo alla città.

Il Sindaco Nicoletti, nel dare il benvenuto in città al nuovo rappresentante del Governo, ha sottolineato l’importanza di un rapporto costante e costruttivo tra gli enti, e ha rivolto al Prefetto Ippolito i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico, certo che la collaborazione avviata proseguirà in un clima di reciproca fiducia.

“L’Amministrazione comunale – ha detto il Sindaco Nicoletti –lavorerà in piena sintonia con la Prefettura, nell’ottica di un’azione amministrativa efficace e condivisa che sia a beneficio di tutta la cittadinanza”.



LA NOTA DELLA PROVINCIA

Matera, 7 gennaio 2026

Il Presidente della Provincia, Francesco Mancini, accoglie il nuovo Prefetto di Matera, Maria Carolina Ippolito

Stamani il Presidente della Provincia, Francesco Mancini, ha ricevuto nella sede dell’Ente il nuovo Prefetto di Matera, Maria Carolina Ippolito, appena insediata.

L’incontro si è svolto in un clima di grande cordialità e collaborazione, con la volontà condivisa di rafforzare il dialogo tra Provincia e Prefettura per affrontare insieme le sfide del territorio.

Il Presidente Mancini ha espresso al Prefetto Ippolito il “più sincero augurio di buon lavoro”, assicurando la “piena disponibilità dell’Ente provinciale a operare in sinergia per la sicurezza, lo sviluppo e il benessere delle comunità locali.

Un incontro importante – ha concluso Mancini – che conferma l’impegno comune delle istituzioni a servizio del territorio”.



IL SALUTO E LE RICHIESTE DELL’UGL

Comunicato stampa.

Giordano (UGL Matera): “Saluto al nuovo Prefetto di Matera, Dott.ssa Maria Carolina Ippolito”.

“Accogliamo con grande piacere il nuovo Prefetto di Matera, la Dott.ssa Maria Carolina Ippolito. La sua lunga esperienza al servizio delle istituzioni e il suo impegno in ruoli di rilievo, da Vice Prefetto a Commissario Straordinario, sono un’importante garanzia per la nostra comunità. In un periodo storico particolarmente delicato, in cui la nostra provincia è chiamata a fronteggiare sfide complesse, siamo certi che la Dott.ssa Ippolito saprà affrontare le problematiche locali con competenza e lungimiranza. Uno dei temi principali che ci riguarda da vicino è l’emergenza lavoro, che incide pesantemente sulle famiglie del nostro territorio. La crisi occupazionale, soprattutto tra i giovani, è un dramma che rischia di aggravarsi se non vengono adottate politiche adeguate. È quindi fondamentale stimolare lo sviluppo economico, promuovendo politiche di inclusione, formazione professionale e sostegno alle piccole e medie imprese locali, che rappresentano la spina dorsale della nostra economia. Purtroppo, non possiamo ignorare la tragica piaga delle morti sul lavoro, che continua a mietere vittime ogni anno. Ogni incidente sul lavoro, ogni vita spezzata, è una ferita per la nostra comunità. La sicurezza sui luoghi di lavoro deve essere una priorità per tutti, dalle istituzioni alle aziende, ai sindacati.



L’UGL Matera si batte da sempre per migliorare le condizioni di lavoro e garantire che ogni lavoratore possa svolgere la propria attività in sicurezza e con dignità. Non possiamo permettere che il lavoro continui a essere un rischio per la vita dei nostri concittadini. Parallelamente, la lotta alla criminalità organizzata e al caporalato deve restare una priorità. Il caporalato, che riduce i lavoratori a vere e proprie condizioni di schiavitù, è un fenomeno che ancora segna il nostro territorio, sfruttando le persone più vulnerabili. La sua prevenzione e il contrasto sono essenziali per restituire dignità al lavoro e garantire alle famiglie di Matera un futuro più sicuro e prospero. L’UGL Matera, consapevole delle sfide da affrontare, si rende da subito disponibile a collaborare con la Dott.ssa Ippolito per un’azione comune, finalizzata al bene del nostro territorio. Siamo pronti a lavorare fianco a fianco con le istituzioni per trovare soluzioni concrete, con un impegno costante a tutela dei lavoratori e delle famiglie materane.”

L’UGL Matera saluta il Prefetto uscente, Dott.ssa Cristina Favilli:

“Un sentito ringraziamento va anche alla Dott.ssa Cristina Favilli, che ha ricoperto il ruolo di Prefetto con grande competenza e attenzione alle problematiche del lavoro e delle famiglie. Sotto la sua guida, sono stati fatti significativi passi avanti nella lotta alla criminalità e nel miglioramento delle condizioni di vita sul nostro territorio. Le auguriamo un futuro ricco di soddisfazioni nel suo nuovo incarico, certi che continuerà a servire lo Stato con la stessa dedizione e professionalità che l’hanno sempre contraddistinta.”

Matera, 07 gennaio 2026