“L’amore profondo che nutro verso i cittadini, il rispetto per la mia terra e la forte e spiccata coerenza con i principi e valori della purezza e della trasparenza che mi contraddistinguono, sono assolutamente superiori e hanno l’immediata preminenza, rispetto a qualsiasi ruolo e a qualsiasi carica ricoperta.

Pertanto, per differenza di obiettivi, valori, ideali e “modus operandi” con alcuni esponenti del partito UDC locale, scelgo di dimettermi dalla carica di coordinatrice provinciale giovani del partito UDC (Basilicata).”

E’ quanto scrive in una nota Simona Corvino nell’annunciare le proprie dimissioni dal ruolo politico ricoperto in evidente polemica interna al proprio partito con qualche esponente con cui registra “differenza di obiettivi, valori, ideali e “modus operandi“. Non si capisce se sono cambiati i suoi riferimenti citati o sono quelli degli “alcuni esponenti” a non essere più coerenti in quanto mirano a qualche “prospettiva individuale” . Essendo giovane e aspirando ad una “politica pura, in cui gli interessi dei cittadini prevalgono” forse qualche cosa in più andava detta.

Ma ecco il prosieguo della nota:

“Il mio ringraziamento è rivolto a coloro che mi hanno sempre sostenuta:

Nel mio cuore, non si spegne la speranza di una politica pura, in cui gli interessi dei cittadini prevalgono su ogni altra prospettiva individuale.

Inoltre, ringrazio tutti coloro con cui ho condiviso questo percorso: nonostante le diverse vedute intellettuali e di principio, conservo un bel ricordo di un percorso ormai tramontato, proprio a causa delle differenze profonde, circa le prospettive ideali.”