Si deciderà mai Schlein a fare del PD un partito e non un condominio?

Che il PD sia stato la tomba della sinistra italiana, almeno quella di derivazione dallo straordinario insediamento politico-culturale del PCI, è cosa oramai acclarata anche per i più scettici. Che sarebbe stato meglio che questa “cosa” informe non fosse mai nata, lo pensano in molti, essendo essa la causa principale della diluizione delle residue identità politiche in un miscuglio informe. Una “cosa” che non è mai diventata un partito degno di questo nome, probabilmente mai voluta sin dall’inizio da chi l’ha ideata, e che presto è degradata verso la forma “condominio“. Con tanti inquilini (essenzialmente aggregazioni di comitati elettorali) tra loro contrapposti e litigiosi, senza alcun comune denominatore culturale, senza un orizzonte politico condiviso, sostanzialmente senza regole certe, con la stranezza di un segretario eleggibile da una platea esterna al partito e quindi un “partito scalabile” da cordate, come si fa per una azienda qualsiasi. Una “cosa” che in qualche modo ha funzionato/funziona quando si gestisce qualche istituzione, ma che va in sofferenza quando deve stare all’opposizione. Gli spazi si restringono. Con la lotta fratricida per le poche postazioni a disposizioni che si fa più aspra…..o “più scivolosa e profonda” come canta il nostro amato De Andrè. L’arrivo di Elly Schlein aveva aperto speranze, per altro da essa stessa alimentate, che questo corpaccione potesse in qualche modo essere riportato sulla retta via di qualcosa che somigliasse ad una sinistra di cui questo Paese ha maledettamente il bisogno. Con posizioni chiare, nette, leggibili e nettamente contrapposte a quelle di una destra che rema sempre più incontrastata verso una destrutturazione dei fondamentali della Costituzione. Con una lettura autonoma delle vicende internazionali e al suo interno collocare la discendente analisi e postura sulle questioni nazionali e della vita di ogni giorno. Invece nulla di tutto ciò a distanza di quasi tre anni dalla sua elezione a segretaria da quel 12 marzo 2023. In politica internazionale ha sposato in toto la postura bellicista (simile alla destra) rinunciando ad introdurre elementi di critica e spingere ad avviare percorsi di dialogo con il “nemico” (cosa ovvia in qualsiasi conflitto), diventando parte di quella ipocrisia denunciata qualche giorno fa dal premier canadese a Davos, che non riguarda solo la presidenza Trump (ma anche i suoi predecessori guerrafondai e curatori degli interessi USA first) e di cui occorrerebbe prenderne atto e tradurlo in posizione politica di orizzonte. In Italia con quei cacicchi di cui diceva volersi liberare ci è andata a patti rendendoli più forti di pria. Con le tante voci di personaggi in cerca di autore liberi di fargli da contraltare su ogni cosa continuano a spopolare sui media e sui social indisturbati e ben coccolati ed amplificati dai media di destra. Ma non sarebbe stato meglio sin dall’inizio, imprimere una sterzata netta con posizioni politiche altrettanto nette e chiare? Così da costringere tanti che starebbero meglio a destra ad andare via motu proprio? Ed invogliarne molti di più da sinistra ad entrare in una casa con l’aria più respirabile? Era quello che ci si aspettava ma che non è accaduto. Per scelta, per calcolo, per paura di andare sino in fondo? Non è dato sapere. Ed è inspiegabile come possa rimanere impassibile a fronte dei vari Fassino (su Israele), De Rio (su antisemitismo), Picierno (su oltranzismo bellicista) permanentemente a lavorarla ai fianchi, con una nutrita pattuglia (gli stessi Picierno e Del Rio, oltre a Stefano Ceccanti e Marco Minniti…) ora apertamente in campo per il SI al referendum. Affiancando di fatto il centro destra e il governo Meloni. Cara Elly Schlein quando, se non ora, ritiene debba essere il momento di pronunciare quelle parole chiare che sino ad ora sembrano esserle rimaste bloccate in gola? Potrebbe, magari, cogliere al balzo la medesima tracotante sfida della Picierno che le chiede di proferire “parole di chiarezza“, per l’appunto. Se non ora quando, considerata la posta in gioco? Che il fine evidente di questa legge oggetto del referendum è far saltare la divisione dei poteri e le “forme e i limiti” (art. 1 Cost.) nei quali si esercita la sovranità popolare? Che l’obiettivo reale non è la separazione delle carriere (già di fatto esistente), quanto la distruzione dell’autogoverno della magistratura come era disegnato dalla Costituzione del 1948. Con l’introduzione nei futuri Csm del sorteggio tra tutti i magistrati della componente togata (un’idea che appare per la prima volta nel 1970 in una proposta di legge del Msi di Giorgio Almirante) a fronte di una componente laica sorteggiata, sì, ma sulla base di una lista votata a maggioranza dal Parlamento (quindi espressione del governo di turno). Una sottomissione alla politica ammessa per altro dalla stessa Giorgia Meloni: “La riforma costituzionale della giustizia e la riforma della Corte dei Conti rappresentano la risposta più adeguata a una intollerabile invadenza, che non fermerà l’azione di governo sostenuta dal Parlamento”. E se passasse il SI con gli altri passaggi già belli e pronti in Parlamento per essere votati: abolizione di diritto o di fatto l’obbligatorietà dell’azione penale, affidamento al governo circa la decisione dei reati che i pubblici ministeri dovrebbero prioritariamente perseguire (e trascurare). Non serve un disegnino per capire che il fine è quello di far saltare la divisione dei poteri e le “forme e i limiti” (art. 1 Cost.) nei quali si esercita la sovranità popolare. Insomma un attacco delle destre allo Stato di diritto e alla Costituzione repubblicana. Ebbene, chi appoggia questo disegno può rappresentare il suo PD, segretaria Schlein? Certo che saperlo, sarebbe un elemento di chiarezza. E magari, con anche una maggiore chiarezza sulla politica internazionale, contribuendo così ad alzare il livello di discussione anche sui territori, dove -come nel caso della Basilicata dove la “cosa” è commissariata- il dibattito si accende solo su questioni locali e mai che si elevi ad occuparsi delle tragiche vicende (pace, guerre, armamenti, mondo che cambia, capitalismo, liberismo) che condizionano di fatto anche ciò che accade sui territori (sanità, economia). Forse è chiedere troppo. Ma servirebbe a rendere utile alla democrazia italiana persino questa “cosa“, in un momento così delicato.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.