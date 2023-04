Shh silenzio!… la Basilicata è un deserto. Che fanno a Potenza e a Roma?

Strano…questa regione perde pezzi e nessuno muove un dito.Rocco Leonardo Tauro ( Fdi) , che continua a chiamarla Lucania nel solco di una latinità relegata nei ricordi. sbuffa e protesta e fa bene, contro la deriva della desertificazione della Basilicata ( così come è scritto nello statuto della Regione e nella Costituzione) quanto a servizi ( dalla Sanità agli istituti di credito e postali) e da un sistema di infrastrutture viarie “spaccaammortizzatori “ a causa di disseti idrogeologici, che rendono stabili e pericolose soprattutto le strade dei centri dell’interno e fanno saltare la rete idrica, ridotta a un colabrodo…dalla Prima Repubblica. Strade come mulattiere o tratturi anche per raggiungere il Paese fantasma, Craco diventata meta turistica. Vecchia storia. Quando non si programma è inutile lamentarsi sullo spopolamento delle aree interne, dell’emigrazione dei giovani e delle proteste di turisti e tour operator che verificano sul campo quanto sia difficile raggiungere tra altipiani e saliscendi una terra in perenne movimento. Peccato che non lo facciano gli amministratori locali e nazionali. Alla Basilicata non serve la politica degli annunci. Ma fatti.



E qui ci sta tutta la nostalgia verso delle opere pubbliche nella vecchia Lucania di un ministro del Ventennio, come Luigi Razza, o di un architetto come il pisticcese Ernesto Lapadula. Quelle strade di montagna e quei ponti lungo la “Jonica’’ nelle aree della bonifica pontina sono ancora lì. Buon governo…Fate voi. La nostra regione perde funzioni a causa di numeri sempre meno consistenti, siamo sulla carta appena 530.000, e con l’autonomia differenziata pronta a dare il colpo di grazia. Adunata, Lucani…Sveglia gente di Basilicata che deve elemosinare , in molti piccoli centri delle province di Matera e Potenza, medico e medicine.



LA NOTA DI ROCCO LEONARDO TAURO

Basta con la desertificazione continua !

Terra di abbandoni costanti, le nostre lande! Di persone e servizi.

Dati deprimenti, pur con tutta la buona volontà dei nostri amministratori ai vari livelli.

Ovvio che il problema è cosi sfuggito di mano negli anni che diventa difficile ora, se non impossibile, porgere ad esso un argine significativo.

Migliaia di persone, soprattutto giovani, ma non solo, decidono di andare via dalla Lucania, per il nord Italia, per l’Europa e per il mondo intero.

Certo che c’è anche la voglia, per un piccolo numero dei partenti, di cambiare ambiente volontariamente, per scoprire mondi nuovi.

Per scelta o per piacere.

Con convegni, per discutere i motivi dell’abbandono e dello spopolamento, che diventano solamente ripetitivi e perdita di tempo, e consumo di qualche migliaia di euro per chi li organizza, ma questo aspetto è il meno importante.

Ma se per la creazione del lavoro la cosa diventa alquanto complicata la sua risoluzione, che ci sarebbe da scrivere pagine intere e fiumi di inchiostro sul fenomeno, per il resto, no!

Per esempio e parliamo di turismo: è inconcepibile che per andare a Craco, “paese che non c’è più” raggiunto da decine di migliaia di turisti ogni anno per la sua caratteristica che tanto affascina, si rischia di spaccare pneumatici e parti meccaniche dei mezzi di trasporto a causa di un fondo stradale che non si sistema da anni. E senza pompe di benzina lungo la via.

Stessa cosa a Terranova di Pollino, dove non c’è una sola pompa di carburante, pure qua decine di migliaia di turisti ogni anno, ove se uno dovesse restare senza benzina occorrerà percorrere trenta chilometri per andare sulla Sinnica a fare il pieno.

A tal proposito, sarebbe utile, e direi anche doveroso, imporre alle compagnie petrolifere presenti sul nostro suolo l’obbligo ad installare in tutti i comuni lucani, sprovvisti, punti di stazione per carburanti, o almeno una pompa self-service.

Con scuole e farmacie che comunque devono esistere.

A prescindere dal numero degli alunni nella singola classe.

Oppure, per le seconde, prevedere per chi fattura poco una fiscalità agevolata per farle stare aperte in modo regolare.



In ultimo, ma non per ultimo, la notizia fresca quella che le banche presenti nella nostra regione hanno ridotto in sei anni cinquanta sportelli, con città e borghi senza nemmeno uno automatico per prelevare contanti.

Assenza che mette in grandi difficoltà famiglie e imprese.

Con l’accesso al credito che diventa sempre più difficile, costoso e problematico.

Banche nazionali e internazionali che hanno prima acquisito sportelli del sud e poi li sopprimono. Banchicidio.



Con la Banca d’Italia a rimanere in silenzio…

Qui non dovremmo essere alla libera concorrenza, perché siamo nel pieno della contrazione economica, in particolare della nostra Lucania.

Il credito non è un settore come tutti gli altri!

Che vende mortadella e auto.

La Banca d’Italia ha il dovere di pretendere da parte degli istituti maggiori una equa e giusta ripartizione delle proprie strutture di intermediazione e dei servizi su tutto il territorio nazionale, perché il credito rappresenta un settore strategico, al pari di quello dei trasporti e dell’energia e delle comunicazioni.

E se le Banche si dimostrino ritrose, ci sia una legislazione nazionale ad hoc, di concerto tra governo e Banca d’Italia, che favorisca la ri-nascita di istituti bancari locali che aiutino l’economia regionale.

Anche la tecnologia, molto spesso esasperata e disumana e con tutti i danni che combina, potrebbe essere di aiuto nella gestione efficiente e conveniente di banche locali, con sportelli medio/piccoli, presenti in modo capillare sull’intero territorio regionale.

Con particolari agevolazioni.

Ritornando a far dare credito alle Casse di Risparmio, alle Banche popolari e alle Cooperative, che sono state le vere artefici del miracolo economico italiano, salvo poi a perdersi per strade sull’altare degli insensati, se non odiosi, provvedimenti atti a favorire i grandi gruppi bancari, sia nazionali che esteri.

Per un rilancio economico, ma anche di giustizia sociale.

Il Sud non può essere la porzione della nazione che deve all’infinito arrancare, o peggio a retrocedere.

L’Italia è una e indivisibile. Lo sia per davvero!

10/04/2023

Leonardo Rocco Tauro

Assemblea Nazionale

Fratelli d’Italia