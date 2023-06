Shh… la crisi avanza. E si dorme? Svegliaaaa!

Più che un titolo a effetto c’è bisogno di cannonate e di secchi di acqua gelata per smuovere una situazione di torpore, mista a inedia, rassegnazione e tanta mediocrità che lascia i problemi della Basilicata dov’erano, con i giovani che vanno via, gli anziani che restano e devono fare i conti con il taglio dei servizi (dalla Sanità agli sportelli bancari e postali), i dissesti del territorio e la debolezza delle infrastrutture viarie, immateriali e dei trasporti. Enzo Menzella, ex assessore comunale all’urbanistica e al decoro urbano della Prima Repubblica e attuale dirigente territoriale del Pd, non ha perso il piacere di fare politica, di analizzare, proporre e di incazzarsi quando nota che intorno ‘’non ci si rimbocca le maniche’’. Nella nota che segue guarda al presente e al futuro e chiede a che punto sia il Piano strategico regionale, visto che il cantiere per il ‘’completamento’’ della ferrovia Ferrandina-Matera La Martella non è ancora partito (chiusura al 31 dicembre 2026), nulla si sa sul progetto di prolungamento (e relative risorse) e tantomeno sull’adeguamento della statale 7 (il tratto materano) che fa parte della Murgia Pollino. A Menzella ricordiamo che senza un disegno di Regione e di Città, Matera compresa, e i governi degli enti locali hanno questo limite, si galleggia nell’acqua sporca della mediocrità. La bacinella o la vasca,se preferite, andrebbe svuotata e rinfrescata con acqua di fonte della cultura del fare…Ma c’è la campagna elettorale con i cambi di casacca e le alleanze trasversali con sotto banco dell’usato garantito. Pessimismo? No, realismo. A proposito. Giornalemio.it è un blog senza direttori e direttive, tranne quella di riflettere e favorire il dibattito, che era uno dei cardini della buona politica del passato, che non ha risolto la questione morale…Ricordi della Prima Repubblica e di partiti, scomparsi per sempre.



LE RIFLESSIONI DI ENZO MENZELLA

Caro Direttore, le scrivo per dirle che condivido pienamente la linea editoriale di una informazione che sceglie il ragionamento e non l’assalto alle inevitabili deficienze del potere. Chi ,come me, milita in un partito che è, da noi, all’opposizione ovunque , a Potenza come a Matera e che non pare comprendere la urgenza di rinnovare metodi e costumi, non potrebbe non condividere la insoddisfazione per la lentezza con cui si analizzano le situazioni e si individuano i rimedi. Ieri leggevo una osservazione condivisibile e suggerita dal buon senso.

>> Piuttosto che insistere sui risultati gia’ conseguiti , vedi la tratta ferroviaria Ferrandina Matera, meglio chiedere a che punto siano il piano strategico sia della Regione che della città capitale europea della Cultura. Piano strategico strutturato sulla pianificazione territoriale che individui, attraverso il Pnrr, gli assi infrastrutturali in grado di disegnare la piena efficienza comunicativa, sia materiale che digitale, di un territorio che vuol entrare a pieno titolo nella modernità. Il silenzio che viene dalle Istituzioni su urgenze e priorità non solo mortifica le comunità ma le penalizza e le esclude.

>> Prendere coscienza dei doveri della politica è di grande importanza e ci pone di fronte a gravi interrogativi. A partire dalla utilità dei partiti così come vivono la emergenza lucana. La condizione di sfascio delle alleanze, tutte quelle in atto, chiede che si torni a ragionare sui contenuti. Così da ripartire concretamente per costruire convergenze e quindi alleanze solide. Mentre sembra prevalere la pratica perdente di costruire sulle carriere la fisionomia del nuovo potere. Che quindi peggiora il carattere e la forma del potere che vediamo rifiutato dalla opinione piu’ diffusa.

>> Credo sia quindi più che mai necessaria una forte presa d’atto della crisi in cui ci dibattamo . Evitando perciò iniziativa dal sapore elettorale per guardare seriamente ad una nuova fase tutta da costruire. Vincenzo Menzella dirigente provinciale e regionale pd