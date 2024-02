Sgarbi alla fine è stato costretto a dimettersi….e gli altri?

E alla fine anche il più inossidabile ed impresentabile della compagine di governo di Giorgia Meloni ha dovuto mollare, suo malgrado. “Mi dimetto con effetto immediato da sottosegretario del governo e lo comunicherò nelle prossime ore alla Meloni”, ha infatti annunciato Vittorio Sgarbi a margine di un evento a Milano, organizzato dal giornalista Nicola Porro, aggiungendo di essersi dimesso “per voi”, riferendosi ai giornalisti presenti. Sgarbi si è poi in qualche modo scusato per gli insulti rivolti ai cronisti e andati in onda nell’ultima puntata di Report: “‘Io sono noto per le mie imprecazioni, per le ‘capre’, ma non ho nessuna volontà di crudeltà e di morte per nessuno’. Mi scuso con i giornalisti che si sentono in pericolo di morte…. ho fatto imprecazioni, che sono sembrate anche a qualche giornalista offensive. Io ritiro il mio augurio di morte, mi scuso di averlo pensato e non sono più neanche in sottosegretario.” Insulti erano stati rivolti a ripetizione contro i giornalisti di Report e de Il Fatto Quotidiano le cui inchieste sono all’origine di questo epilogo (sui compensi ricevuti dal critico d’arte e per il caso di un quadro del Seicento rubato per il quale Sgarbi è sotto inchiesta dalla procura di Macerata). Le dimissioni giungono dopo che l’Antitrust ha mandato una lettera in cui ha accolto i rilievi alla sua attività di conferenziere e consulenze varie incompatibili con il proprio riuolo nel governo. A questo link una cronistoria di questi mesi: https://www.ilfattoquotidiano.it/2024/02/02/vittorio-sgarbi-dalle-conferenze-vietate-al-quadro-rubato-fino-alle-dimissioni-da-ottobre-a-oggi-tutte-le-tappe-della-nostre-inchiesta/7431596/ Nei suoi confronti, inoltre, pendeva alla Camera una mozione di revoca sottoscritta da M5s, Pd e Alleanza Verdi e Sinistra, che era stata rinviata e che si sarebbe dovuta votare il prossimo 15 febbraio. Oltre a Sgarbi ricordiamo che vi sono altri componenti di questo governo che hanno avuto o hanno in corso vicende per le quali è stata richiamata la esigenza di dimissioni. Tra tutte la ministra Daniela Sntanchè….

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.