Sgarbi a mille…E Matera è “come le lucciole”, più luminosa dei cinque stelle

Da parte il tormentone dell’inchiesta sui quadri, sui quali – a livello nazionale- continua a respingere ogni accusa, che lo hanno portato a dimettersi dall’incarico di sottosegretario , l’on. Vittorio Sgarbi ha intrapreso la campagna elettorale per elezioni al Parlamento europeo nelle file di Fratelli d’Italia. E a Matera, dopo la presentazione dell’avvocato Emilio Nicola Buccico, che gli ha lanciato un ‘assist’ a difesa della Biblioteca ” Tommaso Stigliani’ e gli apprezzamenti del coordinatore regionale di Fdi Piergiorgio Quarto, il critico d’arte ha toccato tanti temi, locali e nazionali, con la schiettezza di sempre, dicendo sempre quello che pensa, lasciando spazio anche a punte di ironia .



Sgarbi a Matera e in Basilicata, poi, è di casa e ci capita spesso per scoprire o riscoprire luoghi d’arte, che lo hanno colpito o gli sono rimasti dentro: da Irsina a Montescaglioso a Matera. Nella Città dei Sassi avrebbe voluto portare, nel 2019, una mostra di artisti di scuola veneziana,percorrendo un itinerario lungo l’Adriatico segnato da opere disseminate tra chiese , palazzi nobiliari e musei. Non se ne fece nulla. Ma resta la validità di quella intuizione…che può essere sempre ripresa. Amore intatto per Matera, che per il critico d’arte e direttore dei musei del Trentino Alto Adige, è come le ”lucciole” …abbagliano e attirano il turista, in cerca di unicità rispetto ad altri luoghi dove l’omologazione è una costante. Certo se Matera potesse contare su un piano del turismo, gestito a tempo pieno da esperienze e professionalità che tutti i giorni lavorano nel settore e sanno guardare e intercettare le dinamiche di cambiamento dell’industria delle vacanze, risultati e prospettive sarebbero altre.



” L’esperienza di Matera, capitale europea della cultura 2019, è stato il simbolo di un Mezzogiorno che ha alzato la testa -ha detto Sgarbi- e che può essere d’esempio anche per altre realtà, che possono investire in cultura. Bellezza, cultura sono risorse importanti -che hanno portato a rilanciare l’economia locale, soprattutto dopo il 2019. A Matera si continua a venire per non vedere quello che altrove è omologato. Qui tra le pietre nasce una pianta. Dai rioni Sassi è nata la vita. Occorre difendere le unicità, correggendo alcuni errori del 2019, per attrarre investitori di qualità, originali, come ha fatto tempo fa un imprenditore con la realizzazione di un albergo diffuso”. E cita gli esempi di Oscar Farinetti, che a Matera è venuto, ma anche di Carlo Petrini che hanno puntato sulla unicità e di quello che può essere ”glocal” per valorizzare territori, far crescere le economie e fare imprese. E’ un percorso che va ripreso,qui come in altre parti del Paese,ma difendendo il territorio da investimenti come quelli del fotovoltaico o eolico hanno deturpato paesaggi di altre realtà. E al Sud c’è una Magna Grecia da valorizzare, mettendo in rete il patrimonio di civiltà e culture del passato”.



Quanto all’autonomia differenziata, materia – come ha detto , che non ha approfondito abbastanza- ha parlato di opportunità da verificare, valutando anche le diverse esperienze delle autonomie regionali del nostro Paese. ” A ben vedere -ha detto Sgarbi-il Trentino Alto Adige è la realtà, tra le regioni a statuto speciale, che quanto ad autonomia lo è nel senso pieno del termine. Altrove non si può dire altrettanto e proprio partendo da cinque realtà diverse, dalla Valle d’Aosta, alla Sardegna, alla Sicilia al Friuli Venezia Giulia, che occorre fare delle riflessioni. Argomento da approfondire -ha precisato-dimostrando che anche con meno risorse si può fare di più. E Matera con il coinvolgimento dei cittadini ha dimostrato di saperlo fare”. Questione complessa che deve fare i conti ritardi di ieri, incapacità gestionale, pari opportunità e con una questione meridionale, che dall’Unità d’Italia continua a essere il tormentone dell’Italia a due e a tre velocità, aldilà della girandola dei dati ”in progress” che non arrestano emigrazione, taglio dei servizi e competitività.Made in Italy da difendere, ma grandi pezzi del ”manifatturiero” del BelPaese sono finiti all’estero e altri decidono per noi. Sgarbi, comunque, insiste sull’investire in cultura e invita gli elettori di Basilicata a contribuire alla sua elezioni, confermando le indicazioni di voto delle regionali e con Fratelli d’Italia primo partito destinato – ha sostenuto- a superare il 30 per cento. Quanto ai ”cinquestelle’ la percentuale non dovrebbe superare il 7 per cento, stante ai dati delle regionali di Sardegna, Abruzzo e Basilicata. Suffragi per Fdi e con voti anche dal movimento di Grillo e Conte. Chissà. L’invito è ad andare a votare per un’Europa, che continua a fornire una immagine di scarsa autonomia e autorevolezza. Da riformare…Vedremo. Quanto alla Biblioteca ” Tommaso Stigliani”, questione sollevata dall’avvocato Emilio Nicola Buccico,” ex senatore di An e già sindaco di questa bella città-come ha ricordato- ma perduta” riprendendo una affermazione dell’ex parlamentae dc Vincenzo Viti, si riparte da quanto non fatto finora dalla giunta regionale passata, che non ha provveduto a restituire deleghe e capitoli di spesa certi a quella importante istituzione culturale, così come è stato fatto in altre regioni dopo la bocciatura del referendum istituzionale del governo Renzi e della riforma dell’ex ministro Del Rio che ha lasciato le cose in mezzo al guado.



Al consigliere regionale Piergiorgio Quarto, rappresentante del partito di maggioranza nella futura assemblea,il compito di riprendere la questione. Attribuzione delle deleghe, capitoli di spesa certi (e non ballerini, recuperati di qua o di là all’ultimo momento, potenziamento degli organici (siamo passati da 42 a 12 addetti e senza bibliotecari) e,soprattutto, autonomia decisionale. La cultura non si fa nè per delega e nè per scelte decise altrove. Argomenti sui quali continua a ripiegarsi un comitato ”pro biblioteca” che ha raccolto finora 30.000 firme. Naturalmente Matera attende che anche il ministro dei Beni culturali Gennaro Sangiuliano prenda posizione sull’argomento…