Sfidato a singolar tenzone… Nicoletti risponde…Cifarelli ribatte

La disfida di Matera ci sarà o non ci sarà? Il duello tra i due pretendenti alla fascia di sindaco si farà in diretta o andrà avanti sui social? Ieri 1 giugno Roberto Cifarelli dal palco di Piazza Vittorio Veneto, dopo aver blindato il patto tra i 18 eletti delle sue liste, ha lanciato il guanto di sfida al suo competitor e gli ha intimato: “Matera merita un confronto pubblico tra chi sarà Sindaco. Antonio Nicoletti, decidi luogo e ora! Facciamo un confronto vero in piazza. Io non ho paura!” Ma non avendo ricevuto alcuna risposta, Cifarelli -di nuovo oggi- ha insistito e sul proprio profilo social ha scritto: “L’ho detto ieri e lo ripeterò tutti i giorni, Matera merita un confronto pubblico tra i candidati. Io non ho paura, tu?”

A cotanta insistenza, Antonio Nicoletti ha infine ceduto ed ha risposto con un video ironico, parafrasando Sordi in “Un Americano a Roma” dinanzi al piatto di spaghetti (“Tu me provochi e io te magno“) e punzecchiando: “CIFARELLI, MI SFIDI? E IO TI RISPONDO.” Hai detto: scegli tu il luogo e l’ora. E io l’ho fatto. Ma a modo mio. Perché io parlo ai materani. Loro hanno già deciso. E ti hanno già bocciato. Circa 10 punti in meno delle tue liste: un caso da Guinness World Record! Per te non c’è speranza. Anzi, non c’è Speranza che tenga. Basta con le liturgie politiche e le accozzaglie del “chi più ne ha più ne metta”, con o senza PD. Hai messo insieme di tutto, pur di tentare l’arrembaggio a una poltrona. Ma io parlo ai materani. Gente per bene, educata, che ne ha già le tasche piene di una campagna elettorale fatta di politichese e insulti (verso di me, of course). E quando le parole smettono di essere dichiarazioni e iniziano a pesare, serve un simbolo. Serve un gesto. La nostra sfida è tra un’idea di città (la mia) e un’idea che… non c’è (la tua). A colpi di proposte. Di scelte. Di visione. Di capacità. La collina del Castello ha visto nei secoli sfide vere. Duelli per l’onore. Oggi il nostro onore è rispondere ai cittadini. E rendere giustizia ai luoghi della cultura dimenticati. Questo luogo è chiuso da 500 anni. E da 30 tu siedi comodo, tra Matera e Potenza. Hai lanciato il guanto. Io l’ho raccolto. E il primo tema non poteva che essere il Castello. Perché non basta restaurare. Bisogna aprire. Restituire. Gestire bene. Per tutti. Con idee chiare. E con urgenza. Ma non ti dico altro. Guardate il video. E poi ditemi voi, concittadini: da che parte state?”

Risposta non gradita, ovviamente, da Roberto Cifarelli che ha replicato: “Antonio, non giocare con le parole. Non ti considero un nemico, non ti ho sfidato a singolar tenzone, ma a un semplice e civile confronto, che rilancio nuovamente nell’interesse di Matera.

Hai scritto 40 righe per non dire nulla. Però una cosa si è capita: hai paura del confronto. E allora scappi. Noi abbiamo idee, soluzioni, proposte concrete per Matera. Tu, evidentemente no, perché se le avessi, accetteresti il confronto. Ma non puoi. Perché dietro gli slogan non c’è sostanza. Altro che falco: il tuo simbolo è diventato quello di chi fugge.

Scappi dal confronto, scappi dal dibattito, scappi dalla città. Ma Matera non ha bisogno di chi scappa. Ha bisogno di chi ci mette la faccia. Sempre. E questo lo può fare solo chi è pronto, chi non ha paura, soprattutto chi sa fare. Io sono pronto per fare il Sindaco tu nemmeno per fare un confronto. Domani io sarò all’ospedale per parlare di un tema che dovremo affrontare insieme qualunque sia il ruolo che ricopriremo, come il tema degli alloggi per giovani famiglie, o il terminal bus, come il mercato di via Ascanio Persio, sono tutti temi sui quali i materani hanno il diritto di sapere come la pensiamo.

Non ascoltare i cattivi consiglieri che stanno a Potenza, accetta il confronto pubblico, non per me ma per rispetto di Matera e dei materani.”