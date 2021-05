Era ora. Il Comune di Matera ha provveduto, pur nei limiti dell’emergenza e in attesa di aggiudicare i bandi, come abbiamo scritto in altri servizi, allo sfalcio dell’erba nella ”villetta” di via Marconi, al rione Piccianello. Erba alta debordante dalle panchine e decoro dei luoghi nel degrado, intorno allo spazio giochi. Soddisfazione, comunque, da parte dei frequentatori di ogni età. Sopratutto da parte dei piccoli, che possono scorazzare liberamente, e soddisfazione di genitori e nonni, costretti a ”ripulire” quei discoli da erbe e infiorescenze varie, attaccati dai capelli in giù. Attendiamo che a Piccianello come altrove il programma di sfalcio prenda corpo e raggiunga le aree incolte. Quanto alle potature o sfrondature degli alberi se ne riparlerà a settembre come da Regolamento del verde. E per il resto? Tutto fermo dopo gli interventi su un terzo del quartiere con il bando periferie. Ma questo è un altro capitolo, con opere da completare e interventi precari o nel limbo o fuori dal piano triennale delle opere pubbliche. Se ne era parlato in campagna elettorale. Proprio accanto al bar della villetta di Piccianello…e con candidati che ora siedono in consiglio comunale. Continueremo a parlarne.