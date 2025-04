Sfalcio dell’erba impossibile. E Mancini(giustamente) chiede soldi alla Regione

I nodi vengono al pettine e le Province, enti un tempo ‘’intermedi’’ rimasti nel limbo dopo la Riforma Delrio e la bocciatura del referendum renziano che ha lasciato le cose in mezzo al guado, battono cassa alla Regione…dopo che il Governo non ha più finanziato (sospeso) un decreto ministeriale destinato alla manutenzione delle strade. E così il presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, nonché sindaco di Pomarico, che condivide i problemi di altri colleghi, ha chiesto alla Regione di mettere mano alla tasca. Ne va della sicurezza (è il caso del mancato sfalcio dell’erba) delle nostre strade. La provincia di Matera, per farla breve, non ha risorse per provvedere allo sfalcio dell’erba lungo i 1400 chilometri della rete viaria, tanto da non riuscire a garantire nemmeno l’ordinaria manutenzione. Così il presidente dell’Amministrazione provinciale, Francesco Mancini, che ha chiesto alla Regione Basilicata – e in particolare al presidente della giunta regionale Vito Bardi e all’assessore alle Infrastrutture Pasquale Pepe- di ‘’voler assicurare lo stanziamento di fondi necessari per le attività di sfalcio erba, sì da garantire la sicurezza degli automobilisti. Sono certo che celermente riusciranno ad evadere la mia istanza che, in realtà, è una richiesta proveniente dal territorio’’ Mancini ha ricordato che, nonostante gli sforzi e una intesa con il Consorzio di Bonifica della Basilicata, l’Ente non riesce comunque ‘’a garantire il livello minimo di sicurezza su tutte le strade provinciali’’. Il presidente dell’Amministrazione ricorda, inoltre, l’assenza di risorse governative per quel tipo di interventi. i “Il Ministero competente ha sospeso -afferma Mancini- il finanziamento stanziato con il Decreto ministeriale n. 101 del 26/4/2022 per l’annualità 2025, destinato alla manutenzione delle strade, senza fornire certezze su importi e tempi di attuazione, e che tali fondi, peraltro fortemente ridimensionati rispetto alla previsione originaria, sono indispensabili anche per la pulizia delle aree di pertinenza delle strade provinciali’’



IL COMUNICATO STAMPA

Il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, chiede alla Regione Basilicata di stanziare fondi per lo sfalcio dell’erba sulle strade provinciali. “Con il nostro bilancio non riusciamo a garantire neanche l’ordinaria manutenzione”

Con l’arrivo della bella stagione cresce la necessità di interventi utili alla pulizia delle aree di pertinenza delle strade: lo sfalcio dell’erba è sicuramente una delle attività più importanti da effettuare in questo periodo e anche la Provincia di Matera, quale ente proprietario di circa 1.400 KM di rete viaria, non sfugge a questa incombenza.

“L’Ente che presiedo – ha spiegato il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini -, pur nelle difficoltà economico-finanziarie che conosciamo e che interessano tutte le Province d’Italia, ha comunque previsto nel suo bilancio alcune somme per lo sfalcio dell’erba e, nonostante la convenzione stipulata con il Consorzio di Bonifica, grazie alla quale la Provincia ha assicurato i mezzi necessari e l’ente consortile il personale, non riusciamo comunque a garantire il livello minimo di sicurezza su tutte le strade provinciali”.



Mancini ha scritto al Presidente Vito Bardi e all’assessore regionale alle Infrastrutture, Pasquale Pepe, chiedendo che da Potenza si provveda allo stanziamento delle somme necessarie.

“Da Sindaco prima ancora che da Presidente – ha infatti sottolineato Mancini – conosco bene le esigenze dei territori e le richieste, sempre più pressanti e sacrosante, di automobilisti e cittadini che, a partire dalla stagione primaverile, vedono crescere le difficoltà sulla viabilità provinciale di pari passo con la crescita di erbacce e vegetazione.