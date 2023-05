Servizi vitali. Almeno il Postamat a San Giorgio Lucano

Non meravigliamoci più di tanto se la Basilicata continua a perdere abitanti, con i giovani che vanno via e una popolazione sempre più anziana e ‘’isolata’’ a causa del taglio dei servizi. E così anche la mancanza di un postamat rende complicata la vita in piccoli centri come San Giorgio Lucano,l’ultimo comune della Valle de Sinni della Provincia di Matera, che un tempo l’ufficio postale ce l’aveva. Ma la logica dei numeri continua a penalizzarci. Si taglia e basta perché non conviene, che si tratta di servizi sanitari o finanziari o di una pompa di carburante. Eppure non sono mancate le raccolte di firme. Ma della Postmat ancora nulla. Argomento sul quale riceviamo un comunicato del consigliere comunale cittadino di Fratelli d’Italia, Nicola Lista. Al momento nessun segnale all’Orizzonte. Situazione che in Basilicata e parliamo, in generale, del taglio dei servizi, destinata a peggiorare con il progetto di autonomia differenziata, sostenuto ufficialmente – purtroppo- dalla giunta regionale di Basilicata. E allora non resta che rivolgere una preghiera al Patrono san Rocco…



ANCHE I PICCOLI BORGHI PARI AGLI ALTRI !

I cittadini di San Giorgio Lucano attendono da anni che venga installato presso il locale ufficio postale il Postamat.

Negli ultimi tempi più volte l’Amministrazione comunale ha sollecitato le Poste italiane affinché fosse installato lo sportello automatico

Moltissime anche le firme raccolte attraverso una nostra apposita petizione popolare.

Il postamat è oramai un servizio altamente sociale così come la stessa azienda di Poste italiane riconosce con propria nota del dicembre 2021, indirizzata alla all’Amministrazione comunale.

La difficoltà esistenziali nei piccoli borghi italiani, e lucani in particolare, non possono subire ulteriori mortificazioni.

Lo spopolamento potrà essere arginato solamente quando si inizierà a prendere coscienza che non devono esistere comuni di serie “A” e comuni di serie “B”.

Un centro abitato, come quello San Giorgio Lucano, che presenta una grossa porzione della sua popolazione composta di persone anziane, e che per tanti motivi non sono nelle condizioni di spostarsi nei centri limitrofi maggiormente attrezzati, anche quelli più prossimi, merita maggiore attenzione.

In aggiunta al fatto che l’estate molti sono i turisti oppure concittadini che ritornano per passare con i propri familiari alcune settimane del loro riposo annuale, e dunque necessitati di disporre di liquidità immediata.

E’ l’ ennesimo appello accorato che rivolgiamo a Poste italiane affinché si colmi questo vuoto. Ingiusto!

L’intera popolazione sangiorgese ne sarebbe grata.

Le cose che si possono fare, realizziamole !

11/05/2023

Nicola Lista

Consigliere Comunale- San Giorgio L.

Segretario Cittadino FDI

