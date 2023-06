“Servirà un’altra Scanzano” contro autonomia differenziata (video e foto manifestazione)

Nonostante una canicola di 40 gradi un nutrito drappello di cittadini, sindaci, consiglieri regionali, sindacati, partiti ed associazioni si sono ritrovati alla spicciolata -a partire dalle 16,00- dinanzi al Palazzo della Provincia di Matera per manifestare contro il disegno di legge “Calderoli” che prevede l’attuazione della “autonomia differenziata”, ovvero un trasferimento potenziato di competenze alle regioni, guarda caso sollecitato dalle regioni più ricche e sostenuto in primis dalla Lega di Salvini….già Lega del Nord.

Un corteo colorato si è quindi diretto simbolicamente verso l’ospedale Madonna delle Grazie, per sottolineare come la sanità sarebbe proprio una delle materie che potrebbero subire le conseguenze più nefaste dalla entrata in vigore da questa legge, laddove fosse approvata dal Parlamento.

Dinanzi all’ingresso del nosocomio materano si sono poi susseguiti gli interventi del Sindaco di Matera in rappresentanza dei sindaci presenti, del Presidente della Provincia, quindi è stata la volta dei tre sindacati confederali (Cgil-Cisl-Uil) e dei segretari di Partito (PD-PSI-Verdi-M5S-Basilicata Possibile- Rifondazione Comunista-Unione Popolare) la rappresentante dei Comitati di scopo. Tutti hanno ribadito le ragioni della mobilitazione (creazione di cittadini di serie A e serie B, sottrazione di risorse e servizi alle regioni più povere -in primis a quelle del Sud, con una pericola divisione del Paese) che non può limitarsi a quella odierna e che deve continuare tra i conoscenti, nei quartieri, nei luoghi di lavoro per farla crescere ancora di più. Con la consapevolezza che questa maggioranza di governo è determinata ad approvarla questa proposta e che quindi per vincere, per farli recedere servirà davvero una mobilitazione straordinaria….qualcuno ha detto “una nuova Scanzano”. Quando il popolo lucano con la propria mobilitazione fece tornare indietro da decisioni già assunte sulla collocazione del deposito unico di scorie nucleari nella cittadina jonica, l’allora governo Berlusconi. Non è impossibile. Bisogna fare un lavoro capillare sul territorio e far comprendere in parole semplici al maggior numero di cittadini possibili la posta in gioco. Sono d’altronde numerose le sigle riportate sul manifesto della manifestazione odierna che condividono la battaglia. Se ognuna facesse la propria parte non dovrebbe essere difficile far crescere la consapevolezza e la mobilitazione. Oggi in corteo c’era -meritoriamente- un alto numero di “rappresentanti” e dirigenti…..è necessario ora portare ai prossimi appuntamenti un numero più crescente anche di rappresentati. A seguire tutti gli interventi: