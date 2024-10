Serravezza: recitate il ” Mea Culpa” e poi lavorate per Matera

L’invito, naturalmente, è al Pd e al M5s di Matera con una vecchia ruggine da sanare e con un bagno elettrolitico da effettuare in fonderia per riprendere un confronto interrotto da logiche di cerchi magici, occasioni mancate e danni per Matera. Ma serve recitare il ”mea culpa” e cominciare daccapo, se ci sono le condizioni per farlo. Antonio Serravezza, puro di spirito politico, pensa che sia facile. E non sarebbe male faccia da paciere. Magari a Casino Padula, croce e delizia di cose fatte e da fare. Ma resta un casino…

LA RIFLESSIONE DI SERRAVEZZA

Personalmente ho l’impressione che si stia consumando un litigio tra ex fidanzati dopo la caduta dell’amministrazione pentastellata. Ovviamente il tutto condito da astio e rancore, tipico di questi piccoli litigi tra ex amanti. Auguro che si possano chiarire e riconciliare tutti senza coinvolgere la Comunità. È fondamentale ricordare che il progetto politico nasce da un impegno di tutti . La dimostrazione che, quando si cerca il dialogo e si propongono progetti reali e concreti, il consenso è ampio. Ad una narrazione tutta rivolta al passato si devono contrapporre progetti concreti per il futuro: i materani anno benissimo cosa è successo e non basterà chiudere qualche cantiere all’ultimo momento per fare dimenticare gli ultimi 10 anni.

Dopo 10 anni, è arrivato il momento del Cambiamento. Riflettiamo amici materani siamo noi che dobbiamo decidere del nostro futuro.