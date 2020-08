Quando ci si mette l’omonimia. Per le comunali di Matera c’è un Sergio Laterza, nella lista di Fratelli d’Italia, ma non si tratta del noto artista, grafico dalla vena ironica scoppiettante e con tante pagine di storia e anedottica locale e internazionale da raccontare. Per cui ha deciso di bruciare tutti e di stampare un ”santino” elettorale che sgombra il campo da ogni equivoci. Però la situazione ha stimolato non poco Sergio, che magari una indicazione a sindaco sotto sotto se la sarebbe aspettata. E’ una bella ”testa” ( lasciate perdere gli inevitabili doppi sensi da cantina) e un contributo ”culturale” per la ”Città dei Sassi” potrebbe darla magari come assessore. Giriamo la segnalazione, se avrà autonomia, al futuro sindaco di Matera.