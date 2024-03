Senza Rivoluzione non c’è cambiamento. E Lenin l’ auspicò anche per l’Europa

Un progetto rimasto , dopo quella dell’ottobre del 1917, che diede uno scossone nell’ Urss e fece ”scricchiolare” per la portata innovativa e alternativa che portava anche democrazie e autarchie dell’ Occidente, impregnate di capitalismo, di logiche e percorsi di profitto e sfruttamento, che portarono a guerre e a congelare le energie del cambiamento. L’azione e il pensiero di Lenin, descritti con la consueta competenza e tanta passione da ”fedeltà alla linea” da Francesco Calculli, ne ripropongono l’attualità anche nel solco che Antonio Gramsci- studiato e tradotto a tutte latitudini- seppe tracciare negli anni a seguire. Il ”socialismo” non è uno spot pubblicitario, ma un pensiero forte che può aiutare a comprendere la deriva politica, sociale ed economica di oggi, con quanto di buono la ”Rivoluzione” leninista ha lasciato in eredità. E Lenin auspicò che potesse accadere anche nella vecchia Europa, oggi ancora più vecchia, nella moderata e supina Unione Europea, priva di autonomia decisionale e schiacciata su posizioni geoeconomico politiche statunitensi. Intuizione e analisi di un secolo fa, che hanno trovato riscontro nella deriva dei problemi irrisolti di oggi. Non c’era aria di rivoluzione e nemmeno ”mea culpa” per cambiare rotta. Il pensiero di Lenin è il faro per illuminarlo, basta riaccenderlo in Italia, in Europa e nel mondo. Come? Rileggendone gli iscritti o visitando, appena riaprirà dopo i lavori di ampliamento, il museo del Comunismo e della Resistenza dove si respira un’aria di rivoluzione senza tempo…



I CENTO ANNI DI LENIN, IL PERCORSO UMANO E POLITICO DI UN RIVOLUZIONARIO LA CUI IMPRONTA SULLA STORIA MONDIALE RESTA INDELEBILE.

Di Francesco Calculli.

Oggi, giunti al centenario della morte di Lenin che è ricorso lo scorso 21 gennaio, l’Unione Sovietica che egli ha contribuito a creare non esiste più, sostituita da una Russia impregnata di nazionalismo,consumismo e miliardari rapaci; l’Internazionale comunista è sparita, e il movimento comunista pure, sostituito da alleanze geopolitiche dai contorni incoerenti, e da spontanee manifestazioni di protesta contro l’estrema destra, contro la violenza sulle donne, di indignazione contro un sistema economico ingiusto e portatore di disuguaglianze crescenti e conflitti, contro la finanziarizzazione dell’economia e la violazione continua dell’ecosistema in nome del profitto a tutti i costi, ma senza un’ideologia unificante. Tuttavia, nonostante la conclusione, ormai da molti anni, della fase storica di cui il teorico e dirigente rivoluzionario russo era stato protagonista geniale, Vladimir Lenin rimane una delle più importanti figure politiche di tutti i tempi, e una grande, straordinaria figura del socialismo europeo e della cultura europea. Un gigante, il cui lascito diceva Antonio Gramsci con lucida intuizione profetica, sarebbe durato secoli. E’ infatti innegabile, anche per i suoi più accaniti detrattori , che Lenin fu un personaggio eccezionale. Fondò una frazione comunista, quella dei bolscevichi , e la trasformò poi nel partito che nel 1917 attuò la prima rivoluzione socialista nella storia dell’umanità, in un’epoca di grandi potenze imperialiste in guerra tra loro, e di globalizzazione nascente e senza regole. Nacque così il primo stato socialista del mondo.



Questo Stato, il nucleo territoriale di quella che poi sarebbe diventata l’ URSS, sopravvisse contro tutte le previsioni. Lenin e i dirigenti comunisti fecero sì che la Russia uscisse dalla Prima guerra mondiale e vinsero la guerra civile. Fondando l’ Internazionale comunista, influirono sulla politica di tutto il continente: L’URSS divenne un faro per i comunisti del mondo intero, e uno scoglio pericoloso per i conservatori, i liberali e i reazionari. L’interpretazione data da Lenin alle dottrine di Marx ed Engels divenne una solida base ideologica radicata in tutti i partiti comunisti , e alla sua morte fu denominata marxismo – leninismo. Dopo la Seconda guerra mondiale, il modello comunista fu esportato nell’ Europa orientale, in Cina e nel Sudest asiatico, e in seguito in alcune zone dell’America Latina, in particolare a Cuba, e dell’Africa. Nel campo atlantista, il Partito Comunista Italiano d’ispirazione leninista fu il maggiore partito di sinistra dell’Europa occidentale, nonché un importante protagonista nella scena politica non solo italiana. In Europa orientale il comunismo fu smantellato nel 1989, e in URSS alla fine del 1991. Ma nel momento del massimo sviluppo e del consolidamento dell’ordine comunista nessuno ebbe un impatto maggiore di Lenin. Più ancora, guardando oggi a quel che l’opera di Lenin ha rappresentato nello sviluppo storico dell’umanità, non se ne può non cogliere la dimensione universale. Togliatti l’ha così definita, in uno dei suoi scritti più alti: « L’ opera di Lenin ha mutato il corso della storia, ha aperto un’era nuova nello sviluppo degli avvenimenti mondiali. Tale è la realtà. L’opera di Lenin deve essere collocata , analogicamente, sullo stesso piano su cui si può collocare l’opera della Rivoluzione francese.Dopo la Rivoluzione francese il mondo cambia; cambia il modo di pensare degli uomini. Anche dopo Lenin il modo di pensare degli uomini cambia. Dopo Lenin noi pensiamo tutti in modo diverso da come pensavamo prima . Parlo dei politici, prima di tutto, ma non parlo soltanto dei politici; parlo di tutti gli uomini i quali cercano di formarsi una coscienza critica della realtà che li circonda e anche delle grandi masse umane a cui le nuove scoperte del pensiero e dell’attività creatrice degli uomini arrivano nella forma della fede, o dell’informazione lontana. Non escludo, cioè, coloro che non sono politici pratici e non escludo coloro i quali non sono in grado di arrivare a una consapevolezza critica del corso degli avvenimenti.



Un rivolgimento – e questa è una delle tesi fondamentali di Gramsci – che assume un valore metafisico, quale fu la grande Rivoluzione socialista portata alla vittoria da Lenin, crea anche un nuovo ” senso comune” , un nuovo elemento di coscienza quasi religiosa, nuove forme di giudizio generale, una nuova fede. Dopo Lenin noi operiamo tutti diversamente, perché abbiamo compreso in modo nuovo la realtà che sta davanti a noi, ne abbiamo penetrato la sostanza così come prima ancora non si era riusciti ». Non ci può sorprendere dunque se il leninismo entra come una componente essenziale nello sviluppo politico e nella stessa tradizione culturale del comunismo italiano e internazionale. Questo non sarebbe mai potuto accadere se Lenin non avesse trascorso i suoi primi anni nell’impero russo verso la fine del XIX secolo, lui e altri della sua generazione furono risucchiati in un vortice di mutamenti storici. In Russia la società non era pronta per il cambiamento. Il Paese aveva “mancato” il Rinascimento e in larga misura anche l’Illuminismo. All’inizio del XVIII secolo lo zar riformatore Pietro il Grande aveva consolidato il feudalesimo , vincolando a forza i contadini ai proprietari terrieri loro padroni. Il livello d’istruzione era penosamente basso. Le norme legali venivano ignorate. Regnava una tremenda miseria.

Lo stato di polizia dei Romanov aveva vietato i partiti politici, i sindacati e le dimostrazioni pubbliche di protesta, e in ambito amministrativo dilagava l’arbitrio. Lenin era uno dei molti intellettuali che invocavano la rivoluzione. Dopo gli studi prima nell’università di Kazan, quindi in quella di Pietroburgo, si laureò nel 1891 e intraprese la professione di avvocato appassionandosi alle condizioni di vita del proletariato tanto urbano quanto rurale e meditando sulle problematiche proposte da Karl Marx. La scissione a Londra nel 1903 del Partito operaio socialdemocratico in bolscevichi ( ” maggioritari” ) e menscevichi ( “minoritari”), lo indusse a ritenere necessaria una chiarezza filosofica che avrebbe dovuto appoggiarsi alla massima flessibilità politica. Con la fallita rivoluzione del 1905 e la feroce repressione che le tenne dietro insieme a riforme che si rivelarono labili, Lenin riprese e approfondì la tematica della ” dittatura del proletariato” che Marx aveva già avanzato nel 1871 all’indomani della Comune di Parigi. Considerava oltraggiosa la struttura politica ed economica del suo Paese; la gerarchia sociale lo disgustava . Odiava i Romanov e la vecchia Russia. Voleva un Paese nuovo , una Russia europea , una Russia ” occidentalizzata” . Tributava un’ammirazione sconfinata specialmente alla Germania. Ma era ben lontano dall’approvare incondizionatamente l’Occidente.



Lenin ammirava Marx , il movimento marxista tedesco, l’industria e la tecnologia della Germania a lui contemporanea. Ma auspicava cambiamenti anche in Occidente. Ci voleva una rivoluzione socialista europea, che avrebbe spazzato via l’intero ordine capitalistico. Era deciso a liquidare , in Russia e altrove, i fenomeni che gli sembravano arretrati e oppressivi. Lenin apparteneva a una categoria particolare di individui, nella sua generazione e nel suo Paese. Credeva nell’Illuminismo, nel Progresso, nella Scienza e nella Rivoluzione. Per ciascuna di queste cose proponeva la propria interpretazione. Nulla poteva incrinare la sua fede nella giustezza delle proprie idee. Era un guerriero della politica. Non è mai stato un segreto, ma ora possiamo comprendere con maggior chiarezza l’intensità del suo stile combattivo. E’ vero che moderava le proprie idee dopo essersi consultato con colleghi e conoscenti , ma rimaneva fedele a certi principi essenziali. La decisione di limitarsi in alcune occasioni proveniva da un uomo intenzionato a battersi a fondo, ma che capiva il vantaggio di una ritirata temporanea e parziale. Ma nei suoi assunti fondamentali sulla politica , Lenin non era un camaleonte. A giudicare da come la formulò, la sua concezione di base non cambiò molto dalla fine dell’Ottocento fino al 1924, quando morì. A mio giudizio egli visse e morì leninista. Non subì soltanto influenze marxiste. Il marxismo era l’ingrediente principale del pensiero di Lenin, ma si rafforzò molto grazie alla combinazione con altre componenti. Pur servendosi della terminologia marxista, riusciva anche a formulare slogan popolari.



” Il comunismo è tutto il potere ai Soviet più l’elettrificazione del Paese” è stata la sua affermazione più famosa, che fa ancora vibrare i cuori di tutti i militanti, tutti i compagni, non importa dove si trovino, in quale Stato vivano, a quale partito comunista siano iscritti. I congressi di partito erano sempre vittorie per lui. Aveva il dono di un’autorevolezza spietata e tuttavia stimolante. A poco a poco imparò ad ampliare la gamma delle sue tecniche politiche: non perse mai il suo stile professorale o il suo strano modo di pronunciare le parole, ma la forza della sua personalità e l’impegno politico avvaloravano il messaggio , ed egli imparò a fidarsi dei propri istinti. Oggi abbiamo elementi per affermare che Lenin fu spesso assente nei momenti decisivi della storia del suo partito e del suo governo. Durante l’esilio in Siberia e poi l’emigrazione in Europa, si trovò spesso lontano dal centro dell’azione; nel 1917 non riuscì a tornare fino ad aprile, e poi in luglio fuggì in Finlandia dove rimase fino all’inizio dell’Ottobre. Inoltre spesso era affetto da gravi malattie. Ciò nonostante Lenin fece la storia. Nelle “Tesi di Aprile” del 1917 tracciò la strategia per la conquista del potere da parte del partito. Il documento, chiamato per la precisione “Sui compiti del proletariato nella rivoluzione attuale”, venne pubblicato sulla “Pravda” n° 26 dell’aprile del 1917. Tra i suoi punti principali : « Spiegare alla masse che i Soviet dei deputati operai sono l’unica forma possibile di governo rivoluzionario. Niente repubblica parlamentare – ritornare ad essa dopo i Soviet dei deputati operai sarebbe un passo indietro – ma Repubblica dei Soviet di deputati degli operai,dei salariati agricoli e dei contadini in tutto il Paese, dal basso in alto. Sopprimere la polizia, l’esercito e il corpo dei funzionari. Lo stipendio dei funzionari – tutti eleggibili e revocabili in qualsiasi momento – non deve superare il salario medio di un buon operaio. Confiscare tutte le grandi proprietà fondiarie. Nazionalizzare tutte le terre del Paese. Fusione immediata di tutte le banche del Paese in un’unica banca nazionale, posta sotto il controllo dei Soviet dei deputati operai». Tra le Tesi c’era anche il proposito di cambiare nome al partito e di chiamarlo Partito comunista. Nell’Ottobre insistette nel dire che bisognava prendere il potere. Nel marzo 1918 sventò il rischio che i tedeschi invadessero la Russia ottenendo un trattato di pace separata firmato a Brest – Litovsk. Nel 1921 introdusse la NEP ( Nuova Politica Economica) e salvò lo stato sovietico da una rivolta popolare che avrebbe potuto sopraffarlo. Se Lenin non si fosse battuto per questi mutamenti strategici, l’ Unione Sovietica non sarebbe mai stata fondata e consolidata. Lenin era contento di quello che aveva realizzato nella sua vita.



Era fiero delle sue teorie, del suo partito e della sua rivoluzione. E non influì soltanto su eventi verificatisi mentre era vivo. Il suo retaggio istituzionale fu immenso. Fu lui a fondare l’ Internazionale comunista. Fu lui che propugnò l’avanguardia politica e la necessità di una dirigenza forte. E ancora più sostanziale e duratura fu l’influenza che Lenin esercitò in materia di strategia, istituzioni e principi sul socialismo nel suo Paese e in tutto il mondo. Dopo il dissolvimento dell’Unione Sovietica , nonostante la furia iconoclasta dei nazionalisti baltici, ucraini e polacchi, e di un’ideologia liberista che ha dipinto il comunismo come un male assoluto, il rispetto per Lenin non viene scalfito dal tempo. Fu l’unico uomo che spezzando le catene dello sfruttamento, per la prima volta nella storia, portò operai e contadini al potere. Un uomo che vide la rivoluzione prima di altri e continuò a vederla chiaramente, perseguendola con determinazione. Come ha scritto Hobsbawm, « contrariamente alla mitologia anticomunista della guerra fredda, che scorgeva in Lenin essenzialmente un organizzatore di colpi di stato, il solo effettivo vantaggio che lui e i bolscevichi possedevano era l’abilità di riconoscere ciò che le masse volevano; la capacità , per così dire, di guidarle sapendo seguire i loro desideri ». Con lui sopravvive il sogno di una società di eguali che di fronte alle ingiustizie del tempo ricorda a tutti che la storia non è finita e che perciò i sonni dei potenti non saranno mai tranquilli ma agitati. Perché come un’ombra Lenin incombe sul presente e sul futuro e prima o poi ci sarà un altro vagone piombato che arriverà in qualche stazione della storia , atteso da migliaia di persone che aspettano il riscatto.



NB: 1) La citazione di Togliatti è tratta da « Gramsci e il leninismo» Editori Riuniti, 1967. 2) Le due citazioni di Lenin sono tratte da « Stato e Rivoluzione» Editori Riuniti 1970. 3) la citazione di Hobsbawm è tratta da « Il secolo breve 1914/1991» Rizzoli 2014. I tre libri, fotografie articolo Lenin, in biblioteca di cultura storica – mostra fotografica – Museo del Comunismo e della Resistenza – Matera.