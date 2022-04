Il convegno organizzato dal commissario dell’Udc della provincia di Matera, Giovanni Angelino, sul tema “Le emergenze della Basilicata, come affrontare le criticità e proposte per rendere attrattiva la nostra regione” è servito – eccome – a mettere in luce, qualora ce ne fosse bisogno, l’assenza di Politica – quella con la ”P’ maiuscola- scomparsa con i partiti della Prima Repubblica e ridotta a un vivacchiare fatto di compromessi, spesso di mezze figure e figuracce, che stanno facendo affondare una regione che perde residenti e servizi. Altro che innovazione e luci lampeggianti del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Un piccolo ”mea culpa” sincero, chiamando le cose con il loro nome e cognome e con un invito a rimboccarsi le maniche per lavorare sulle priorità. Ed è qui il nodo. Instabilità politiche, con una crisi che morde e con bisogni e domande che crescono, tra tentativi di mutare rotta, bruschi ripensamenti, scelte di compromesso e ”vediamo che succede”.



Al tavolo il segretario regionale Agatino Mancusi e l’assessore regionale, oggi all’agricoltura Francesco Cupparo, che – pur ammettendo errori nella gestione della giunta Bardi e con due anni di emergenza covid- ha indicato alcune cose fatte e denunciato i paradossi di alcune iniziative, ereditate dal precedente governo di centrosinistra. E’ il caso del T3 sull’innovazione, affidato a una società lombarda, e con 20 giovani divulgatore che avrebbero dovuto lavorare sul campo. Sul campo,anzi sul tavolo, solo una corposa fattura… Le imprese hanno bisogno di concretezza e di risposte sulla domanda di servizi, che si tratti di banda larga o di formazione ”che fatta in azienda”. E invece mancano le figure professionali. E l’elenco delle cose da fare, lo sfascio della Sanità è arcinoto, è tanto. I 14 chilometri dell’adeguamento della Ferrandina Matera? Se ne parla da 30 anni, ma di fatto non si è mai mosso nulla. Chi rema contro dentro e fuori la Basilicata ? Serve concretezza. La gente vuole vedere e sentire parlare di fatti.



Ed è qui il punto. Proposte tante nel dibattito, moderato da Michele Capolupo, posizionato accanto a una colonna, che ha visto con toni ed esperienze diverse quelli che sono abituati a parlare mettendoci la faccia, puntando al sodo ed evitando le polemiche da vuoto a perdere dell’inconcludente mondo dei social. Salvatore Adduce, Vincenzo Viti, Angelo Tosto, Maridemo Giammetta, Roberto Cifarelli, Vincenzo Acito e altri che la politica l’hanno fatta e continuano a farlo hanno offerto utili spunti senza girare intorno al problema, incentrato su confronto, priorità, competenze, disegno di quel che si può e si deve fare. Ma il tempo stringe. La Basilicata, dalle notevoli potenzialità e risorse, vede partire le energie migliori ma continua a girare a vuoto intorno al mulino dell’inconcludenza. Lavoro, servizi, infrastrutture? Che e chi si aspetta? Giovanni Angelino, commissario Udc, torna a martellare sulla necessità di lavorare sulle priorità. ”Il futuro di Matera – commenta- è argomento che deve interessare e coinvolgere tutti. Se le infrastrutture restano carenti e abbiamo un ospedale che è stato ridimensionato e continua ad alimentare la migrazione sanitaria non possiamo stare a guardare. Servono risorse e, sopratutto, uomini e donne capaci, che abbiano la possibilità di lavorare. E accanto all’esperienza diamo fiducia ai giovani. Ce ne sono e sono preparati. Mettiamo alla prova. Hanno una marcia in più e sono un investimento per cambiare. Servono fatti e progetti” .Chiaro? Datevi, diamoci una mossa.