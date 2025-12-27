sabato, 27 Dicembre , 2025
Senza memoria non c’è futuro. Archivio storico per la Dc di Basilicata

Un post sulla sua pagina sociale e un progetto ambizioso, ma fattibile, se quanti hanno memoria e a cuore tanta parte della storia politica della Basilicata e del Paese contribuiranno a mettere in pratica quanto offerto da Giuseppe ” Peppino” Molinari. L’ex parlamentare e ultimo segretario regionale della Dc ha da tempo cominciato a stendere le tessere di un mosaico con la periodica diffusione di foto, documenti, atti e organizzazione di eventi che ricordano figure di primo piano, ma anche altre meno note, che hanno fatto e dato tanto per il territorio. Sulla pagina social ”Archivio storico DC Basilicata Giuseppe Molinari” c’è tanto, ma può ancora venir fuori dell’altro per arricchirlo. L’invito a iscritti, simpatizzanti di ieri e di oggi e di guardare in cassetti, casse e cassepanche, album, biblioteche di casa o ereditate da quel presidio di attività socio politica che erano le sezioni. Di certo salterà fuori qualcosa che era finito nell’oblio e che magari tornerà utile per stimolare i giovani a fare politica e,magari, agli amministratori di oggi a recuperare le buone pratiche del passato: ascolto, confronto, elaborazione, progettualità e buon governo. Ed è quello che manca. Se la Basilicata continua a perdere autonomia decisionale, capacità critica sugli errori del passato e del presente e il patrimonio del suo futuro che sono i giovani. Beh l’Archivio può aiutare a capire da dove ricominciare, se si ha volontà di farlo e di riprendere un percorso interrotto, in un contesto mutato che ha bisogno di scelte coraggiose e concrete. La Dc, piaccia o no, l’ha fatto.
