Senza lavoro e cresce l’emigrazione. Mattarella si rivolge ai giovani. E il governo?

Non è una novità che gli slogan di facciata, che si susseguono nell’ultima ventennio… parlino di assunzioni ma per figure professionali di alto livello o che gli italiani non tendono più fare, o perché quella riforma tra domanda del mercato e diplomi o lauree rilasciate da scuole e Università non trovano sbocchi. E se a questo aggiungiamo che il nostro Paese non ha un Piano industriale, continua a vendere e a svendere pezzi del made in Italy, non offre in generale condizioni per lavorare, fare impresa, senza gli intoppi della burocrazia, del precariato e la possibilità di crescere e far carriere, senza le corsie preferenziale del consolidato sistema clientelare , non meravigliamoci- come osserva Antonio Serravezza- se in Basilicata ci sono 40.000 giovani che non trovano lavoro, vanno via e non creano famiglie. Finita? Macchè. E che dire della desertificazione dei servizi, della perdita di autonomia decisionale e della mediocrità della classe politica territoriale ”allineata e coperta” con quella nazionale? I risultati sono sotto gli occhi di tutti, con una Finanziaria rabberciata…alla strenua ricerca di risorse per gli armamenti. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nelle anticipazioni tv del discorso di fine anno, lancia un appello ai cittadini e, soprattutto, ai giovani a ” cittadini, e specialmente i giovani, prendano in mano le loro sorti e quindi anche quelle della Repubblica ”. Una Repubblica fondata sul lavoro, ma che grazie alle forzature e alle strategie palesi e subdole di governo, di fatto tollera, garantisce, subisce il precariato. L’anno prossimo, 2026, saranno gli 80 anni della nostra Repubblica. Ricorrenza che si può celebrare difendendola. Dubitiamo che lo facciano tutti…per quanto detto prima e per la diminuzione della autonomia decisionale del nostro Paese, appiattito per opportunismo o per altro su scelte e indicazioni decise oltre Oceano.



Se i giovani vanno via dalla Basilicata e dall’Italia un motivo c’è. E ci sono delle responsabilità da parte di quanti con ipocrisia e protagonismo continuano a far finta di nulla. Gli italiani e i giovani meritano di più. Non dimentichiamolo e ognuno si prenda le proprie responsabilità. L’Italia arretra e chiediamoci perché?…Ai giovani che non si arrendono l’invito a resistere e a combattere per il proprio futuro, come accaduto per la protesta del 2003 contro quel progetto(mai accantonato) di portare a Scanzano Jonico, in quella cava di salgemma sotto il livello del mare, il deposito unico di scorie nucleare. Coincidenze? Il declino e lo spopolamento della Basilicata è cominciato da allora…



I 40.000 PRECARI DELLA BASILICATA

Leggere sulla prima pagina di un quotidiano locale che 40.000 lucani non hanno un lavoro e molti non lo cercano più e’ un colpo basso. Mi dispiace, è una notizia davvero deprimente e demoralizzante. Leggere di un problema così grande e complesso come la disoccupazione in una regione come la Basilicata, dove la situazione economica è già difficile, può essere un colpo basso per molti.

La disoccupazione è un problema che colpisce molte persone e famiglie, e quando si legge di numeri così alti, come 40.000 persone senza lavoro, può essere scoraggiante. E il fatto che molti non lo cercano più il lavoro, è un segnale che la situazione è davvero grave e che c’è bisogno di interventi urgenti per aiutare le persone e la comunità. Spero che le autorità locali e nazionali prendano nota di questa situazione e lavorino per trovare soluzioni per aiutare le persone a trovare lavoro e a migliorare la situazione economica della regione.

Augurare buon anno in una situazione come questa e’ un po’ complicato, ma è importante trovare le parole giuste per esprimere speranza e ottimismo senza sembrare insensibili ai problemi che le persone stanno affrontando. Spero che il nuovo anno porti un po’ di sollievo e di speranza per tutti quelli che stanno affrontando difficoltà. Auguri di buon anno e di cuore!