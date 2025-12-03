Senza intese sindaco Altamura revoca deleghe in giunta

Quando non c’è accordo e la si tira per le lunghe, come accaduto di recente per la nomina del presidente del collegio dei revisori è bene dare un segnale preciso e cercare equilibri che il sindaco di Altamura, Vitantonio Petronella, auspica siano stabili. Del resto l’ingresso in maggioranza dei tre consiglieri di Azione Civica imponeva prima o poi visibilità e peso. all’interno di una coalizione di diverso orientamento che spazia dalla lista Altamura metropolitana (area Pd legata al consigliere regionale Francesco Paolicelli), alle civiche Insieme, Popolari per la Puglia (composta da due gruppi di due consiglieri ciascuno), Altamura al Centro, Rinnovamento Altamura, Noi e l’Udc. Va ricordato che nelle scorse settimane alcune sedute del consiglio comunale erano andate a deserte.Trattative in corso per trovare la quadra. Mica facile. Prima di Natale per un ”augurale” rilancio della maggioranza? E del resto al momento nessuno vuole andare al voto anticipato. Quanto alle opposizioni ricordiano che c’è il M5s, rappresentato da Michele Loporcaro, e le formazioni di centrodestra con cinque consiglieri che avevano sostenuto il sindaco Giovanni Moramarco (Polis). Queste ultime hanno annunciato per giovedì 4 dicembre una conferenza stampa sulla crisi al Comune.



Decreto Nr. 140 del 03/12/2025

Oggetto: “Revoca componenti Giunta Comunale ex art 46 D.lgs 267/2000 ed artt 42 e 51 dello Statuto Comunale”

IL SINDACO

Premesso che con decreti sindacali nn. 46 e 47 del 14 e 15 aprile 2025 sono stati nominati Assessori della Giunta

Comunale, ad oggi in carica, i seguenti componenti:

• Angela Miglionico, nata in , il ed residente alla Via n. ;

• Lucia Diele, nata in , il ed residente alla Via n. ;

• Tommaso Lorusso, nato in , il ed residente al n. ;

• Michele Mirgaldi, nato in , il e residente in alla Via n. ;

• Antonio Petrara, nato in , il ed residente alla Via n. .

Evidenziato che il legislatore ha attribuito al Sindaco, quale Capo dell’Amministrazione Comunale edi in ragione della

natura presidenziale propria dell’organo esecutivo, il potere di nominare e revocare i componenti della Giunta comunale

sul presupposto che, essendo eletto direttamente dai cittadini, è responsabile del buon governo locale ed a questi sono

imputabili i risultati dell’Amministrazione definiti nelle linee di mandato, godendo pertanto di ampia discrezionalità nella

verifica di sussistenza di esigenze di carattere generale, che investano anche i rapporti tra le forze politiche.

Svolta una complessa attività di analisi sugli obiettivi del programma di mandato e sulle nuove diverse problematiche

presenti sul territorio e constatato che si rende necessaria una azione di governo che possa garantire unità di intenti,

equilibrio politico e stabilità nel governo della Città.

Constatato che alla luce degli ultimi eventi amministrativi si è affievolito quel carattere fiduciario con i singoli

componenti della Giunta Comunale, quali rappresentanti delle forze politiche, che richiede una riconsiderazione

complessiva degli assetti di governo, nell’ottica di un effettivo rilancio dell’azione politico-amministrativa, che risulta di

fondamentale importanza per il conseguimento degli obiettivi delle linee di mandato.

Valutate in piena autonomia le soluzioni di opportunità politico-amministrative più consone al fine di perseguire con

efficacia gli obiettivi programmatici definiti dall’Amministrazione, nonché le risorse necessarie per realizzare le migliori

opportunità per la Città di Altamura.

Acclarata l’opportunità di dover procedere in questa fase ed in virtù di quanto sopra richiamato e specificato, alla revoca

dei componenti della Giunta Comunale di Altamura, oggi in carica, e richiamati in premessa.

Visto l’art 46, comma IV, D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii il quale prevede che al Sindaco spetta il potere di revocare uno o

più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.

Visti gli artt. n. 42 e 51 dello Statuto Comunale.

Tutto ciò premesso, in qualità di Capo dell’Amministrazione Comunale ed in virtù dei poteri conferiti dalla legge e dallo

statuto comunale.



DECRETA

Di revocare con effetto immediato dalla data di notifica del presente decreto e per i motivi espressi in narrativa, che qui

si intendono integralmente richiamati, la nomina dei componenti della Giunta Comunale di Altamura, attualmente in

carica e quindi i propri decreti di nomina nn. 46 e 47 del 14 e 15 aprile 2025, e segnatamente:

• Angela Miglionico, nata in , il ed alla Via n. ;

• Lucia Diele, nata in , il ed residente alla Via n. ;

• Tommaso Lorusso, nato in , il ed residente al n. ;

• Michele Mirgaldi, nato in , il e residente in alla Via n. ;

• Antonio Petrara, nato in , il ed residente alla Via n. .

DISPONE

che il presente provvedimento in formato digitale sia notificato esclusivamente a mezzo pec istituzionale alle sigg.re e

sigg.ri:

• Angela Miglionico, nata in , il ed residente alla Via , pec:

assessore.amiglionico@pec.comune.altamura.ba.it ;

• Lucia Diele, nata in , il ed residente alla Via n. , pec

assessore.ldiele@pec.comune.altamura.ba.it;

• Tommaso Lorusso, nato in , il ed residente al n. , pec

assessore.tlorusso@pec.comune.altamura.ba.it;

• Michele Mirgaldi, nato in , il e residente in alla Via n. , pec

assessore.mmirgaldi@pec.comune.altamura.ba.it;

• Antonio Petrara, nato in , il ed residente alla Via n. pec

assessore.apetrara@pec.comune.altamura.ba.it

copia digitale del presente provvedimento sia trasmesso, a mezzo pec, al Presidente del Consiglio Comunale per le

successive comunicazioni al Consiglio Comunale, ai sensi e per gli effetti dell’art 46 Tuel.

Copia digitale del presente provvedimento sia trasmesso a S.E. Il Prefetto di Bari, all’indirizzo pec

protocollo.prefba@pec.interno.it, al Segretario Generale, ai Dirigenti Comunali, al Servizio Risorse Umane per gli

adempimenti contabili di competenza.

Copia del presente decreto sia pubblicata, a cura dell’ufficio di Gabinetto, sull’albo pretorio on line, depauperando il

provvedimento dei dati riservati eccedenti e non necessari.

Dalla Residenza Municipale, 3 dicembre 2025

Il Sindaco

Prof. Vitantonio Petronella (Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell’art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m