La domanda sorge spontanea, come ripeteva il giornalista di inchiesta di raiTre (ai tempi di RadioKabul) Antonio Lubrano, commentando la foto di gruppo dei soliti che animano il ”Comitato NoprofitonPeopleandPlanet, pronti a metterci faccia, passione e tempo, per impegnarsi in tante battaglie locali e internazionali: dal salvataggio dei pini di Lanera all’acqua come risorsa pubblica, dal nucleare ai diritti civili senza distinzioni sociali, di sesso e condizione fino alle tematiche sul vertice dei ministri degli Esteri, il G20, che il 29 giugno terrà una sessione a Matera. Temi di rilevanza internazionale, ma sui quali si sa poco e si discute poco. E allora, da parte loro, sì i soliti amici al PinkBlueBar, che hanno affidato a un memorandum spunti di riflessione che chiedono un pizzico di attenzione, per far sentire ai potenti della Terra che con sfruttamento e assenza di diritti non si va da nessuna parte. Anzi. Si finisce dritti nel fosso dell’ipocrisia e del far finta di non vedere. Eppure le parole e le prese di posizione rivoluzionarie, piaccia o no ma è cosi, di Papa Francesco, sullo sfruttamento del Pianeta e sulla questione mai risolta della gestione delle risorse (sempre nelle mani di pochi)avrebbe dovuto far riflettere i potenti della Terra. La pandemia da virus a corona, covid 19, che ha assunto i connotati di una ”calcolata” guerra planetaria per condizionare business e consumi, negando il diritto di tutti a potersi curare, le devastazioni climatiche con riflessi sulla desertificazione e sulla fame nel mondo, la corsa alla Luna e a Marte di agenzie spaziali delle grandi Potenze e di privati, la Babele delle rotte di popoli in fuga o trattenuti da accordi bilaterali a titolo oneroso in Libia o in Turchia dovrebbero invitare a cambiare pagina. Ma senza consapevolezza, discussione, confronto le cose non cambieranno. E che dire dello sfruttamento sui luoghi di lavoro, con lo stillicidio di morti bianche nel BelPaese dove si risparmia sulla sicurezza, o si assiste a una guerra tra poveri tra lavoratori sottopagati e sfruttati della logistica fino a procurare la morte di un sindacalista dei cobas, investito da un giovane camionista che aveva fretta di consegnare la merce altrove. Cosa c’entra con l’Economia e con il G20? E che dire delle multinazionali del commercio elettronico, con profitti esentasse o quasi durante la pandemia, e dei pony express, che mandano a casa chi si iscrive a una sindacato e fa valere i propri diritti. Quei soliti amici al bar ne vogliono discutere e far discutere prima tra la gente e poi, se possibile, far arrivare proposte e richieste precise – e in giro da tempo- per voltare pagina. Diritto al confronto, mettendo da parte provocazioni ricorrenti di altre esperienze, altri contesti che non aiutano di certo a far prevalere la cultura dei diritti e della democrazia. Il 26 giugno,sempre al rione Lanera, alle 16.00, c”è un’assemblea pubblica. Fate sapere come la pensate e portate proposte da condividere. Torneranno buone per un documento di cose da chiedere per la Terra e i suoi abitanti. Il G20 deve essere anche questo, rispolverando un vecchio slogan di piazza della Prima Repubblica: ” Non state lì a guardare, venite qui a …discutere”.



CHI HA ADERITO FINORA

Alleanza sociale per la sovranità alimentre,Associazione Matera Civica, Città plurale Matera, Cobas scuola Basilicata, Collettivo Donne Matera, Comitato regionale Acqua pubblica Basilicata, Comitato di scopo della Basilicata contro l’Autonomia differenziata, Coordinamento No Triv Basilicata, DTutti, Epha vulture alto Bradano Venosa, Libera Associazione nomi e numeri contro le mafie-coordinamento di Basilicata, Osservatorio Migranti di Basilicata,Medicina Democratica Basilicata, Rifondazione Comunista Sinistra Europea di Basilicata – Valori Rivista trimestrale su solidarietà, lavoro, cultura, scuola, società, diritti, ambiente.



LA LOCANDINA G20 NO

ASSEMBLEA PUBBLICA aperta a cittdini, cittadine, organizzazioni sociali e politiche

26 giugno 2021 a Matera -ore 16

presso l’anfiteatro all’aperto del quartiere Lanera in via delle Tamerici

per manifestare l’opposizione al G20 che si riunisce in Basilicata e Puglia, far sentire la voce

delle persone e delle organizzazioni sociali che sul territorio subiscono gli effetti negativi

delle politiche dei potenti della Terra e lottano per costruire un altro mondo possibile non

dominato dalla logica del profitto, promuovere la convergenza nelle lotte per l’ambiente, il

lavoro, i diritti civili e sociali, la democrazia

La giornata del 26 giugno è parte di un percorso le cui tappe principali sono: *l’adesione al “Memorandum delle cittadine e dei cittadini – per una politica mondiale pubblica della salute, diritto universale e bene comune pubblico mondiale ” promosso tra gli altri da Agorà degli Abitanti della Terra, Transform Italia, Lab Sud, LEFT, Attac Italia, Medicina Democratica, Partito della Sinistra Europea, Rifondazione Comunista. **Appello del comitato alla mobilitazione in occasione del G20 ***Move up

conferenza internazionale “per una politica di salute pubblica globale” del 18 maggio ****”No profit on pandemic manifestazione del 21 maggio in piazza a Matera *****Assemblea del 26 giugno a Matera ******adesione alla manifestazione del

28 giugno a Bari contro il vertice dei ministri degli esteri e dello sviluppo G20 che si terrà a Matera il 29 giugno e l’evento dei ministri dello sviluppo G20 sull’assistenza umanitaria del 30 giugno a Brindisi *******manifestazione contro il vertice G20 sull’ambiente che si terrà a Napoli il 22 e 23 luglio ******** controvertice del 29 ottobre a Roma in occasione del summit finale G20 ed in previsione della COP26 (UN Climate Change Conference).

NO PROFIT

Per l’abolizione dei BREVETTI sui vaccini e contro gli accordi internazionali sul commercio di beni e servizi essenziali

Per la PACE – no al commercio di armi e alle guerre di rapina e di oppressione dei popoli

Per l’attuazione della DEMOCRAZIA dei diritti sociali, civili e politici previsti dalla Costituzione italiana, fuori dal ricatto del debito pubblico e della secessione dei ricchi

presso l’anfiteatro all’aperto del quartiere Lanera,

ON PEOPLE

No alla concorrenza sul mercato globale a danno di lavoratori e lavoratrici(come nel caso dell’ industria automobilistica di Melfi

Per il sostengo di servizi pubblici essenziali come la SANITA’ E LA SCUOLA

Per l’autodeterminazione dei popoli.

Per il riconoscimento dei diritti umani delle persone e dei lavoratori e delle lavoratrici mgiranti.

ON PLANET

Contro la privatizzazione e la quotazione in borsa dell’ACQUA, bene pubblico e universale

Contro lo sfruttamento del PETROLIFERO, per una transizione energetica finalizzata a contrastare davvero l’emergenza climatica e non a favorire gli affari delle multinazionali

Per la conversione del sistema agro industriale di produzione e distribuzione del CIBO, basato sulla Agroecologia e la Sovranità alimentare

per informazioni e adesioni

PAGINA FB @BasilicataNoProfiton PeopeleandPlanet-collettivodonnematera@gmail.com-prcbas@gmail.com



No al profitto sui Popoli e sul Pianeta – Memorandum

Il G20 è il foro internazionale che riunisce i capi di stato e di governo di venti Paesi, che messi insieme costituiscono oltre la metà della popolazione, dei commerci, dell’economia mondiali (Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, Francia, Germania, Giappone, India, Indonesia, Italia, Messico, Regno Unito, Russia, Stati Uniti, Sud Africa,

Turchia e Unione Europea). Il G20 quest’anno è presieduto dal governo italiano e prevede un vertice dei capi di stato e di governo a Roma il 30 e 31 ottobre e vertici ministeriali su vari temi ed in diverse città italiane (sul Turismo il 4 maggio a Roma, su Lavoro e Istruzione il 22 e

23 giugno a Catania, su Esteri e Sviluppo il 29 giugno a Matera, sull’Assistenza umanitaria il 30 giugno a Brindisi, sulla Finanza il 9 e 10 luglio a Venezia, su Ambiente, su Clima ed Energia il 22 e 23 luglio a Napoli, sulla Cultura il 29 e 30 luglio a Roma , sulla Salute il 5 e 6 settembre a Roma , sull’Agricoltura a Firenze il 19 e 20 settembre, sul Commercio a Sorrento il 12 ottobre).

Al G20 i potenti della Terra promettono di dare priorità nella loro agenda di discussione a Persone, Pianeta, Prosperità. Proprio mentre le politiche dominanti di cui essi stessi sono responsabili causano o favoriscono la crescente disuguaglianza tra le Persone ed il degrado ambientale del Pianeta. La maggioranza della popolazione mondiale non dispone di vaccini contro la pandemia in atto perchè la loro produzione e distribuzione è monopolizzata dalle multinazionali del farmaco e dai Paesi ricchi. L’emergenza climatica si aggrava perchè in nome della crescita economica non si arresta il consumo di risorse irriproducibili quali il petrolio o le foreste. Aumenta il numero di persone che soffrono la fame non perché il cibo manchi ma perché il sistema agroindustriale tratta il cibo come fosse solo una merce ed ostacola la sovranità alimentare dei popoli. Aumenta il numero di persone che non hanno accesso all’ acqua mentre l’acqua potabile viene sprecata, privatizzata, quotata in borsa. Aumenta il numero dei migranti costretti a fuggire dalle guerre mentre accellera la corsa al riarmo. Aumenta la disoccupazione e il lavoro, dipendente o autonomo, per un sempre maggior numero di persone diventa precario e non garantisce condizioni di sicurezza, diritti, redditi accettabili. D’altra parte si taglia la spesa pubblica destinata a garantire servizi pubblici fondamentali (scuola, sanità, …), a combattere le povertà, a garantire il diritto ad un reddito di cittadinanza universale ed incondizionato.

Per denunciare tali e tante contraddizioni tra il dire “People, Planet, Prosperity” e il fare del G20, per opporre alla economia centrata sul profitto l’idea e la pratica dell’economia ecologica e sociale, democratica, pacifista e cooperativa, globale ma anche locale e circolare, ripensata dal genere, per la cura dei Popoli e del Pianeta, noi sosteniamo “No Profit on People and Planet”.

“No Profit on People and Planet” è il memorandum pubblicato su https://transformitalia.it/no-profit-on-people-and-planet/ a cura di Trasform Italia – fondazione politica del Partito della Sinistra europea. E’ un messaggio rivolto ai Popoli e al Pianeta, un appello a convergere, confluire, fare rete a livello locale e globale, è un punto di partenza di un percorso condiviso basato su comitati territoriali e tematici, iniziative, incontri, lotte, per costruire un controvertice in tutti i luoghi dei vertici del G20 e su tutti i temi in discussione, per dire basta al profitto sui Popoli e sul Pianeta.

Il nostro contributo al percorso parte dal Sud, luogo simbolico di tutti i Sud del mondo, dove più evidenti sono le disuguaglianze create nella società e sul territorio e più gravi sono i guasti dell’ambiente prodotti dal sistema economico dominante. “Nessuno sarà lasciato indietro” dicono al G20 mentre lasciano miliardi di persone nel Sud del mondo senza accesso ai vaccini; “nessuno sarà lasciato indietro” dicono i governanti in Italia dopo aver consentito lo smantellamento del sistema di protezione sociale pubblico e l’avvio della autonomia regionale differenziata, la secessione dei ricchi!

Partiamo dalla Basilicata, che per sua natura e storia è territorio rurale, oggi periferia ed area marginale in via di spopolamento. Dove governanti e multinazionali, gli stessi che oggi dicono di puntare alla transizione ecologica, hanno pianificato la più estesa ed intensa attività industriale di estrazione del petrolio che esista oggi sulla terra ferma in Europa occidentale. Dove l’industria chimica, il polo della Val Basento costruito con soldi pubblici negli anni sessanta, ha lasciato disoccupazione, morti e malati di amianto tra i lavoratori, discariche di veleni, siti di interesse nazionale ancora da bonificare. Dove la Fiat ha costruito negli anni novanta con il sostegno di fondi pubblici, sul “prato verde “ di Melfi, un distretto automobilistico con migliaia di operai, oggi venduto alla multinazionale Stellantis senza alcuna protezione dalle politiche di ristrutturazione industriale che già i nuovi padroni impongono. Dove la competizione sul mercato globale del cibo, governato dalla grande distribuzione organizzata, dalle multinazionali delle sementi e dei pesticidi e dalla finanza speculativa, si fa anche con il caporalato e lo sfruttamento dei braccianti, tra cui migliaia di migranti costretti a vivere nella clandestinità e nei ghetti.



Partiamo da Matera, Capitale europea della Cultura del 2019, Città dei Sassi, un Patrimonio Mondiale dell’Umanità, che rischia di diventare patrimonio esclusivo di chi ha grandi capitali da investire nell’ industria turistica e dei loro facoltosi clienti, se non si sostiene l’economia locale oggi colpita dalla pandemia e se non si sostengono i servizi sociali e sanitari ed in generale la qualità della vita di cittadini e cittadine residenti. Una città che rischia di finire sotto l’ombra del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, per il quale diversi siti nelle sue immediate vicinanze sono stati designati d’autorità come potenzialmente idonei.

Ai Ministri degli Esteri del G20 vogliamo dire che la Basilicata non è quell’isola felice che racconteranno affacciandosi da un hotel a cinque stelle nei Sassi e che le risorse irriproducibili di questa Terra – quali trecentomila ettari di boschi e macchia mediterranea, cinquecentomila ettari di terreni coltivabili di cui oltre il 20% ad agricoltura biologica, la capacità di produrre e raccogliere circa un miliardo di metri cubi di acqua potabile all’anno, una storia ed una cultura millenarie – non sono in vendita.

Invitiamo cittadine/i e organizzazioni politiche o sociali ad aderire al presente documento ed al percorso democratico necessario a sostenere “No al profitto sui Popoli e sul Pianeta”.