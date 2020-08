Per quest’anno è andata. Ma non è possibile continuare a sprecare soldi e tempi utilizzando le aule scolastiche per svolgere le elezioni e i referendum. E la stagione ”ondulante” dell’epidemia da virus a corona lo conferma, vista la precarietà e le contraddizioni operative e gestionali che stanno caratterizzando il dibattito sulla riapertura delle scuole che potrebbe slittare, a causa di problemi logistici, organizzativi e dei trasporti, al 24 settembre. Se si fosse pensato per tempo, a livello nazionale e locale, all’uso delle palestre o altri spazi simili, come fatto in passato, per esempio con le primarie del partito democratico, a quest’ora avremmo risolto almeno il problema della sanificazione degli ambienti. Senza dimenticare il risparmio al tempo stesso di preziose risorse sul numero del personale dei seggi, di mantenimento e sicurezza degli stessi. E’ chiaro che sull’argomento si debba lavorare per tempo, visto che altre prove elettorale arriveranno a scadenza. Ma serve una volontà precisa, anche sul piano politico visto che i seggi fanno riferimento a quartieri e comprensori, spesso con una identità precisa e che è funzionale- magari- con questo o quel candidato e parte del suo potenziale elettorato. A Matera i seggi restano 62 come cinque anni fa, con due seggi speciali : uno fisso per l’ospedale e l’altro ”volante” per la casa circondariale. Stavolta si vota per le amministrative e per il referendum sul taglio dei parlamentari. Ce ne vorrebbe anche uno sul taglio degli sprechi. E la proposta di utilizzare le palestre per votare ci sembra cosa saggia e funzionale. I soldi risparmiati servirebbero a riqualificare le scuole o a costruirne di nuove. Giriamo richiesta a partiti, movimenti, parlamentari, consiglieri comunali e regionali.